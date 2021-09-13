"Bu nasıl anne Maşallah" Deneyimli manken Çağla Şıkel'in annesi fit hali ile sosyal medyayı salladı!

Çağla Şıkel'in annesini görenler gözlerine inanamadı. Ünlü isimlerin anne ve babalarıyla sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar şaşırtmaya devam ediyor. Türk manken, sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel güzelliği ve medya dünyasındaki başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor. İki çocuk annesi Çağla Şıkel 42 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyor. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle adeta genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel'in annesini görenler "Güzelliğini genlerine borçluymuş" demeden edemedi... Son olarak bikinili pozları ile Instagram'da boy gösteren Çağla Şıkel'in annesi fit hali övgüleri topladı. İşte Çağla Şıkel'in annesi ve diğer ünlü isimlerin anneleri…