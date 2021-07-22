Bu ne güzellik böyle? Ceyda Düvenci göğüs dekolteli siyah elbisesi ile sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2015 yılında evlenmişti. 44 yaşındaki Ceyda Düvenci, şu sıralar ailesi ile tatilin keyfini çıkarıyor. Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak, çocukları Melisa ve Ali ile birlikte çekilen karelerini sık sık paylaşıyor. Deneyimli oyuncu Ceyda Düvenci son olarak sosyal medyasında göğüs dekolteli siyah elbisesi ile boy gösterdi. Ceyda Düvenci iddialı pozuna "Mesleğimin fıtratında var fotoğraf çekimi… Oldum olası da sevmem poz vermeyi ve pek de beceremem, ama kendimi güzel hissettiğim fotoğraflarımı görünce iyi hissederim…" notunu düştü. İşte hayranlarından övgüler yağan Ceyda Düvenci'nin siyah elbisesi pozu...