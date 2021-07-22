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Haberler Galeri Bu ne güzellik böyle? Ceyda Düvenci göğüs dekolteli siyah elbisesi ile sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 22.07.2021 14:31 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 14:37

Bu ne güzellik böyle? Ceyda Düvenci göğüs dekolteli siyah elbisesi ile sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2015 yılında evlenmişti. 44 yaşındaki Ceyda Düvenci, şu sıralar ailesi ile tatilin keyfini çıkarıyor. Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak, çocukları Melisa ve Ali ile birlikte çekilen karelerini sık sık paylaşıyor. Deneyimli oyuncu Ceyda Düvenci son olarak sosyal medyasında göğüs dekolteli siyah elbisesi ile boy gösterdi. Ceyda Düvenci iddialı pozuna "Mesleğimin fıtratında var fotoğraf çekimi… Oldum olası da sevmem poz vermeyi ve pek de beceremem, ama kendimi güzel hissettiğim fotoğraflarımı görünce iyi hissederim…" notunu düştü. İşte hayranlarından övgüler yağan Ceyda Düvenci'nin siyah elbisesi pozu...

Bu ne güzellik böyle? Ceyda Düvenci göğüs dekolteli siyah elbisesi ile sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2015 yılında evlenmişti. 44 yaşındaki Ceyda Düvenci, şu sıralar ailesi ile tatilin keyfini çıkarıyor.

Bu ne güzellik böyle? Ceyda Düvenci göğüs dekolteli siyah elbisesi ile sosyal medyayı salladı!

Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak, çocukları Melisa ve Ali ile birlikte çekilen karelerini sık sık paylaşıyor.

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Bu ne güzellik böyle? Ceyda Düvenci göğüs dekolteli siyah elbisesi ile sosyal medyayı salladı!

Deneyimli oyuncu Ceyda Düvenci son olarak sosyal medyasında göğüs dekolteli siyah elbisesi ile boy gösterdi.

Bu ne güzellik böyle? Ceyda Düvenci göğüs dekolteli siyah elbisesi ile sosyal medyayı salladı!

İşte hayranlarından övgüler yağan Ceyda Düvenci'nin siyah elbisesi pozu...

Bu ne güzellik böyle? Ceyda Düvenci göğüs dekolteli siyah elbisesi ile sosyal medyayı salladı!

Ceyda Düvenci iddialı pozuna şunları yazdı "Mesleğimin fıtratında var fotoğraf çekimi… Oldum olası da sevmem poz vermeyi ve pek de beceremem, ama kendimi güzel hissettiğim fotoğraflarımı görünce iyi hissederim…"

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