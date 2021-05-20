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Haberler Galeri ‘Bu Popstar Mehtap mı?’ Mehtap Yılmaz’ı şimdi tanımak imkansız bambaşka biri oldu! Sosyal medyayı yaktı geçti
Giriş Tarihi: 19.05.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 12:36

‘Bu Mehtap mı?’ ’ı şimdi tanımak imkansız bambaşka biri oldu! Sosyal medyayı yaktı geçti

Müzik kariyerindeki çıkışını yarışması ile yakalayan, farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken 'ın hesabından paylaştığı fotoğrafları gören değişimine inanamıyor. Mehtap Yılmaz'ın hesabından paylaştığı fotoğrafları görenler, şarkıcının değişimi karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor. Bir arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başarmış; sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin kalbini kazanmıştı. Mehtap Yılmaz, Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile takipçilerine 'bambaşka biri oldu' yorumları yaptırıyor. Mehtap yaptığı paylaşımlarla sosyal medya . Yılmaz sosyal medya gündemine damga vurdu. İşte Mehtap Yılmaz'ın inanılmaz değişimi…

‘Bu Popstar Mehtap mı?’ Mehtap Yılmaz’ı şimdi tanımak imkansız bambaşka biri oldu! Sosyal medyayı yaktı geçti

Müzik kariyerindeki çıkışını yarışması ile yakalayan, farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Mehtap'ın hesabından paylaştığı fotoğrafları gören değişimine inanamıyor. 'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu.

‘Bu Popstar Mehtap mı?’ Mehtap Yılmaz’ı şimdi tanımak imkansız bambaşka biri oldu! Sosyal medyayı yaktı geçti

Bir arkadaşının ısrarıyla 'a katılan , tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başardı.Çıt çıt eklettiği saçları, abartı makyajı, abiye elbiseleriyle hatırladığımız Mehtap'a bir de şimdi bakın...

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‘Bu Popstar Mehtap mı?’ Mehtap Yılmaz’ı şimdi tanımak imkansız bambaşka biri oldu! Sosyal medyayı yaktı geçti

Sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin kalbini kazanmıştı.

‘Bu Popstar Mehtap mı?’ Mehtap Yılmaz’ı şimdi tanımak imkansız bambaşka biri oldu! Sosyal medyayı yaktı geçti

Mehtap, yarışmadan sonra gelen ünüyle birlikte çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı.

‘Bu Popstar Mehtap mı?’ Mehtap Yılmaz’ı şimdi tanımak imkansız bambaşka biri oldu! Sosyal medyayı yaktı geçti

Şimdilerde ise Avrupa dahil olmak üzere çeşitli yerlerde sahne alıyor, mesleğini icra ediyor.

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