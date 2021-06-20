Burak Özçivit'ten oğlu Karan ile Kuruluş Osman setinden paylaşım: Babalar ve oğulları! Karan Özçivit karizması ile babasının tahtına aday!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Burak Özçivit Babalar Günü paylaşımı ile ilgi odağı oldu. Burak Özçivit'in oğlu Karan ile pozlarına pozlarına beğeni yağarken Fahriye Evcen de baba-oğulun karelerine "Aşklarım" yorumunu yaptı. Özellikle Burak Özçivit'in oğlu Karan ile Kuruluş Osman setinden paylaştığı fotoğraf çok beğenildi. Karan şimdiden karizması ile babasının tahtına aday gösterildi. Peki Karan Özçivit en çok kime benziyor? Yanyana görenler 'Karan dedesinin kopyası' diyor. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...