Giriş Tarihi: 11.05.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 07:20

Burcu Özberk yeşil leopar bikinisiyle paylaştı ortalığı yaktı geçti! Düzgün fiziğiyle mest eden Burcu Özberk'i siz bir de estetiksiz görün!

Yer aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk'in oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burcu Özberk'i sosyal medyada 9 milyon kişi takip ediyor. Burcu Özberk'in paylaşımları da ilgi odağı oluyor. Sempatik tavırlarıyla kendini sevdiren oyuncu Burcu Özberk son olarak Bali tatiline çıkmıştı. Tatil pozları ile mest eden Burcu Özberk süper mini elbisesinin derin göğüs dekoltesi ile sosyal medyayı sallamıştı. Güzel oyuncu şimdi de yeşil leopar bikinisiyle yeni pozlarını paylaştı. Burcu Özberk'in ortaya çıkan estetiksiz halleri ise hayranlarını oldukça şaşırttı. Burcu Özberk'i doğal güzel zanneden hayranları oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını görünce "Burcu Özberk de estetik harikasıymış" demeden edemedi. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...