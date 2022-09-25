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Haberler Galeri Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Eski fotoğrafları ortalığa saçılan Burcu Özberk tam bir estetik harikası çıktı!
Giriş Tarihi: 25.09.2022 06:42 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 06:42

Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Eski fotoğrafları ortalığa saçılan Burcu Özberk tam bir estetik harikası çıktı!

Yer aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk'in oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burcu Özberk'i sosyal medyada 9.3 milyon kişi takip ediyor. Burcu Özberk'in paylaşımları da ilgi odağı oluyor. Son olarak Venedik Film Festivali'nde boy gösteren Burcu Özberk siyah şıklığı ile kırmızı halıya damga vurmuştu. Sempatik tavırlarıyla kendini sevdiren oyuncu Burcu Özberk'in ortaya çıkan estetiksiz halleri ise hayranlarını oldukça şaşırttı. Burcu Özberk'i doğal güzel zanneden hayranları oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını görünce "Burcu Özberk de estetik harikasıymış" demeden edemedi. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...

Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Eski fotoğrafları ortalığa saçılan Burcu Özberk tam bir estetik harikası çıktı!

Venedik Film Festivali'nde boy gösteren Burcu Özberk siyah şıklığı ile kırmızı halıya damga vurmuştu.

Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Eski fotoğrafları ortalığa saçılan Burcu Özberk tam bir estetik harikası çıktı!

Meslektaşları Gökçe Bahadır ve Salih Bademci ile katıldığı törende güzelliğini konuşturan Burcu Özber'e övgüler yağmıştı.

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Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Eski fotoğrafları ortalığa saçılan Burcu Özberk tam bir estetik harikası çıktı!

Yer aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk'in oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden.

Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Eski fotoğrafları ortalığa saçılan Burcu Özberk tam bir estetik harikası çıktı!

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burcu Özberk'i sosyal medyada 9.3 milyon kişi takip ediyor.

Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Eski fotoğrafları ortalığa saçılan Burcu Özberk tam bir estetik harikası çıktı!

Burcu Özberk'in paylaşımları da ilgi odağı oluyor.

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