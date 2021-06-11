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Haberler Galeri Buse Varol'un mayolu pozlarına eşi Alişan da kayıtsız kalamadı! Doğum kilolarından kurtulan Buse Varol hayran bıraktı...
Giriş Tarihi: 11.06.2021 12:59 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 13:03

'un mayolu pozlarına eşi da kayıtsız kalamadı! Doğum kilolarından kurtulan Buse Varol hayran bıraktı...

, 2018 yılında oyuncu ile nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Evliliklerinde 3. yılı geriden bırakan çifttin sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Şu sıralar çocuklarıyla tatilin keyfini çıkaran Alişan ile Buse Varol çiftinden yeni paylaşımlar geldi. ile beğeni toplarken Alişan da eşinin güzelliğine kayıtsız kalamadı. Kendisi de eşine olan aşkını birlikte çekildikleri fotoğraf ile haykıran Alişan güzel oyuncuya kalp emojileri yolladı. İşte ve ünlü çiftten ...

Buse Varol'un mayolu pozlarına eşi Alişan da kayıtsız kalamadı! Doğum kilolarından kurtulan Buse Varol hayran bıraktı...

, 2018 yılında oyuncu ile nikah masasına oturmuştu.

Buse Varol'un mayolu pozlarına eşi Alişan da kayıtsız kalamadı! Doğum kilolarından kurtulan Buse Varol hayran bıraktı...

Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ile çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Buse Varol'un mayolu pozlarına eşi Alişan da kayıtsız kalamadı! Doğum kilolarından kurtulan Buse Varol hayran bıraktı...

Evliliklerinde 3. yılı geriden bırakan çifttin sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor.

Buse Varol'un mayolu pozlarına eşi Alişan da kayıtsız kalamadı! Doğum kilolarından kurtulan Buse Varol hayran bıraktı...

Şu sıralar çocuklarıyla tatilin keyfini çıkaran ile çiftinden yeni paylaşımlar geldi.

Buse Varol'un mayolu pozlarına eşi Alişan da kayıtsız kalamadı! Doğum kilolarından kurtulan Buse Varol hayran bıraktı...

mayolu pozları ile beğeni toplarken da eşinin güzelliğine kayıtsız kalamadı.

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