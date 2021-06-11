Buse Varol'un mayolu pozlarına eşi Alişan da kayıtsız kalamadı! Doğum kilolarından kurtulan Buse Varol hayran bıraktı...

Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Evliliklerinde 3. yılı geriden bırakan çifttin sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Şu sıralar çocuklarıyla tatilin keyfini çıkaran Alişan ile Buse Varol çiftinden yeni paylaşımlar geldi. Buse Varol mayolu pozları ile beğeni toplarken Alişan da eşinin güzelliğine kayıtsız kalamadı. Kendisi de eşine olan aşkını birlikte çekildikleri fotoğraf ile haykıran Alişan güzel oyuncuya kalp emojileri yolladı. İşte Buse Varol'un mayolu pozları ve ünlü çiftten tatil paylaşımları...