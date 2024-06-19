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Haberler Galeri Çağla Şıkel'in çocuklarının babası Emre Altuğ kaslı vücuduyla şov yaptı! Şarkıcı Emre Altuğ'un yaşına kimse inanamadı!
Giriş Tarihi: 19.06.2024 06:58

Çağla Şıkel'in çocuklarının babası Emre Altuğ kaslı vücuduyla şov yaptı! Şarkıcı Emre Altuğ'un yaşına kimse inanamadı!

Büyük bir aşkla evlenen Emre Altuğ ile Çağla Şıkel 2015 yılında yollarını ayırmıştı. Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan eski çift o tarihten itibaren çok iyi dost ve anne-baba olmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırtmıştı. Birlikteliğini itiraf eden Emre Altuğ'dan son olarak hayranlarının karşısına damat olarak çıkmış ve heyecan yaratmıştı. Klibi için yeniden evlenen Emre Altuğ'un sosyal medya pozları büyük ilgi görüyor. Emre Altuğ'un kaslı vücudu ağızları açık bıraktı. Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un yaşını duyanlar inanmakta zorlandı. Bakın gençlere taş çıkaran vücudu ile şov yapan Emre Altuğ kaç yaşında... İşte sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...

Çağla Şıkel’in çocuklarının babası Emre Altuğ kaslı vücuduyla şov yaptı! Şarkıcı Emre Altuğ’un yaşına kimse inanamadı!

Çağla Şıkel ile evliliğinden iki oğlu olan Emre Altuğ nasıl yaşlanmıyor? Fit hali ve kaslı vücudu ile adeta yıllara meydan okuyan Emre Altuğ'un yaşını duyan şaştı kaldı.

Çağla Şıkel’in çocuklarının babası Emre Altuğ kaslı vücuduyla şov yaptı! Şarkıcı Emre Altuğ’un yaşına kimse inanamadı!

Büyük bir aşkla evlenen Emre Altuğ ile Çağla Şıkel 2015 yılında yollarını ayırmıştı. Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan eski çift o tarihten itibaren çok iyi dost ve anne-baba olmayı başardı.

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Çağla Şıkel’in çocuklarının babası Emre Altuğ kaslı vücuduyla şov yaptı! Şarkıcı Emre Altuğ’un yaşına kimse inanamadı!

Şarkıcılığın yanında oyunculukta yapan Emre Altuğ Yalı Çapkını dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor. Emre Altuğ, sahne ve setten arta kalan zamanını ise oğulları Kuzey ve Uzay ile geçiriyor. Yakışıklı oyuncu son olarak oğulları ile bu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Çağla Şıkel’in çocuklarının babası Emre Altuğ kaslı vücuduyla şov yaptı! Şarkıcı Emre Altuğ’un yaşına kimse inanamadı!

Geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırtmıştı.

Çağla Şıkel’in çocuklarının babası Emre Altuğ kaslı vücuduyla şov yaptı! Şarkıcı Emre Altuğ’un yaşına kimse inanamadı!

Birlikteliğini itiraf eden Emre Altuğ'dan son olarak hayranlarının karşısına damat olarak çıkmış ve heyecan yaratmıştı.

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