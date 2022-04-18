Giriş Tarihi: 18.04.2022 07:24 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 07:25

Çağlar Ökten'le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan düğün öncesi kampa girdi! "Bende bu bacaklar 20 yaşında bile yoktu"

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 7. kez evlenmek için 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'EVET' demişti. Çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Seda Sayan, son olarak nikah tarihini de açıklamış, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Ayrıca Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlilik sözleşmesi yapıp yapmadığı hakkında da bilgi vermişti. Magazin kulislerine düşen ve bomba etkisi yaratan iddialar olay oldu. 7'nci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, düğün öncesi kampa girdi. Özlem Posbaşoğlu'nun yönetiminde belini ve bacaklarını bakıma sokan sanatçı, 29 cm inceldiğini söyleyip ekledi: "Bende bu bacaklar 20 yaşında bile yoktu."