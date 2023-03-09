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Haberler Galeri Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp’i görenler şoke oldu! Bu hali bildiğiniz gibi değil!
Giriş Tarihi: 09.03.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 13:37

Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp’i görenler şoke oldu! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Güzel oyuncu Hivda Zizan Alp, başarılı oyunculuğu ile göz dolduruyor. Son olarak Camdaki Kız dizisinde izlediğimiz Hivda Zizan Alp'in hayatı merak konusunu oldu. Hivda Zizan Alp, 9 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü, ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Alp'i gerçek hayatta görenler tanıyamıyor. Dizideki halinden çok farklı olan güzel oyuncunun takipçileri sosyal medyadaki fotoğraflarını çok beğeniyor. İşte Hivda Zizan Alp'in gerçek hayattaki hali…

Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp’i görenler şoke oldu! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Camdaki Kız dizisinin Türkan'ı Hivda Zizan Alp'in gerçek hayattaki fotoğraflarını görenler güzel oyuncuyu çok beğeniyor. Dizideki halinden çok farklı olan genç oyuncu görenleri adete şoke ediyor. İşte Hivda Zizan Alp'in hiç bilmediğiniz halleri…

Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp’i görenler şoke oldu! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Güzel oyuncu Hivda Zizan Alp verdiği röportajda hakkında mera edilenleri anlattı…

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Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp’i görenler şoke oldu! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Oyunculuğun en güzel ve en zor yanları sizce neler?

- En güzel yanı başka başka bir sürü insan olabilmek için paralel evrenlere ihtiyaç duymamak. En zor yanı da görünür olmak.

Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp’i görenler şoke oldu! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Siz aynı zamanda müzikle de ilgileniyorsunuz...
-Ben kaçsam da kemanım peşimi bırakmıyor. Müzik bölümündeyken hata kabul etmeyen bir eğitim sisteminden geçtim. Bu sebeple keyif alarak çalmayı çok geç öğrendim. Halen de izleri vardır. Müzikle ilgili yaptıklarımı saklarım genelde. Ama sevgimi, tutkumu gizleyemiyorum pek.

Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp’i görenler şoke oldu! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

En büyük hayaliniz nedir?

- Susuz kalmamış ve iklim krizini yenmiş bir dünyayı çocuklarımıza bırakmayı çok istiyorum.

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