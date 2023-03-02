Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!

Siz aynı zamanda müzikle de ilgileniyorsunuz...

-Ben kaçsam da kemanım peşimi bırakmıyor. Müzik bölümündeyken hata kabul etmeyen bir eğitim sisteminden geçtim. Bu sebeple keyif alarak çalmayı çok geç öğrendim. Halen de izleri vardır. Müzikle ilgili yaptıklarımı saklarım genelde. Ama sevgimi, tutkumu gizleyemiyorum pek.