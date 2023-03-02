Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!

Güzel oyuncu Hivda Zizan Alp, başarılı oyunculuğu ile göz dolduruyor. Son olarak Camdaki Kız dizisinde izlediğimiz Hivda Zizan Alp'in hayatı merak konusunu oldu. Hivda Zizan Alp, 9 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü, ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Alp'i gerçek hayatta görenler tanıyamıyor. Dizideki halinden çok farklı olan güzel oyuncunun takipçileri sosyal medyadaki fotoğraflarını çok beğeniyor. İşte Hivda Zizan Alp'in gerçek hayattaki hali…