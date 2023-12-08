Çarli İş Başında’nın seksi güzeli Cilvenaz yıllara meydan okuyor! Mine Çağlar Kondu değişimi ve mesleği ile şaşırttı!

Yanıma gelip 'Yüzünüz tanıdık geliyor. Oyunculuk yapıyor musunuz' diye sordu. Üniversitede ikinci sınıftaydım ve sadece reklamlarda oynuyordum. Amacım da oyunculuk değildi. Burçin'e 'Bir ajansım var, görüşürsünüz' dedim ve her şey öyle başladı. Dizinin o kadar çok televizyonda tekrarları yayınlandı ki insanların aklında kaldım."