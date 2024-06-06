Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:40
Cemile'nin büyük aşkıydı! Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'u görenler tanıyamıyor! "Nihal şimdi pişmandır"
Aradan geçen yılların ardından Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin başrollerini paylaştığı 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Beşir' karakteriyle tanınan Baran Akbulut'un son hali dikkat çekti. Aşk-ı Memnu dizisinde bütün sırları bildiği halde susmayı tercih eden sonrasında da genç yaşta hastalanıp hayatını kaybeden Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un eski halinden eser yok. Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin büyük aşkı Beşir'in yani Baran Akbulut'un son hali sosyal medyada trend oldu. Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakteriyle yıldızı parlayan Baran Akbulut da değişimi ile ağızları açık bırakan isimlerden. Baran Akbulut'un son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.