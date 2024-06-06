Cemile'nin büyük aşkıydı! Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'u görenler tanıyamıyor! "Nihal şimdi pişmandır"

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde olduğu Aşk-ı Memnu dizisinin final bölümü üzerinden 13 yıl geçti. Sosyal medyada gündem olan dizinin oyuncuları merak konusu olurken, değişimi ile dikkat çeken isimlerden biri de Beşir karakterine hayat veren Baran Akbulut oldu. Aşk-ı Memnu dizisinde bütün sırları bildiği halde susmayı tercih eden sonrasında da genç yaşta hastalanıp hayatını kaybeden Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un eski halinden eser yok.