Giriş Tarihi: 22.10.2021 06:25Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 06:26
Çocuk yıldız Merve Erdoğan şimdilerde güzelliğiyle büyülüyor! Bücür Cadı’nın Zeliş'i Merve Erdoğan bambaşka biri oldu!
Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisinin çocuk oyuncusu Merve Erdoğan, yıllar sonra ortaya çıktı. Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. 2000'li yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu Merve Erdoğan, müzisyen Mert Cari ile evlenmişti. İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken yaşayan Merve Erdoğan, asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz bir dönemin çocuk yıldırlarının değişimleri...