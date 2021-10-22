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Haberler Galeri Çocuk yıldız Merve Erdoğan şimdilerde güzelliğiyle büyülüyor! Bücür Cadı’nın Zeliş'i Merve Erdoğan bambaşka biri oldu!
Giriş Tarihi: 22.10.2021 06:25 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 06:26

Çocuk yıldız Merve Erdoğan şimdilerde güzelliğiyle büyülüyor! Bücür Cadı’nın Zeliş'i Merve Erdoğan bambaşka biri oldu!

Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisinin çocuk oyuncusu Merve Erdoğan, yıllar sonra ortaya çıktı. Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. 2000'li yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu Merve Erdoğan, müzisyen Mert Cari ile evlenmişti. İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken yaşayan Merve Erdoğan, asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz bir dönemin çocuk yıldırlarının değişimleri...

Çocuk yıldız Merve Erdoğan şimdilerde güzelliğiyle büyülüyor! Bücür Cadı’nın Zeliş’i Merve Erdoğan bambaşka biri oldu!

Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisinin çocuk oyuncusu Merve Erdoğan, yıllar sonra ortaya çıktı. Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan büyüdü.

Çocuk yıldız Merve Erdoğan şimdilerde güzelliğiyle büyülüyor! Bücür Cadı’nın Zeliş’i Merve Erdoğan bambaşka biri oldu!

Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. 2000'li yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor.

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Çocuk yıldız Merve Erdoğan şimdilerde güzelliğiyle büyülüyor! Bücür Cadı’nın Zeliş’i Merve Erdoğan bambaşka biri oldu!

Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu Merve Erdoğan, müzisyen Mert Cari ile evlenmişti.

Çocuk yıldız Merve Erdoğan şimdilerde güzelliğiyle büyülüyor! Bücür Cadı’nın Zeliş’i Merve Erdoğan bambaşka biri oldu!

İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken yaşayan Merve Erdoğan, asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı.

Çocuk yıldız Merve Erdoğan şimdilerde güzelliğiyle büyülüyor! Bücür Cadı’nın Zeliş’i Merve Erdoğan bambaşka biri oldu!

İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz bir dönemin çocuk yıldırlarının değişimleri...

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