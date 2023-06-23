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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis delikanlı oldu! Kaslı vücudu ile mankenlere taş çıkardı!
Giriş Tarihi: 23.06.2023 06:40

Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis delikanlı oldu! Kaslı vücudu ile mankenlere taş çıkardı!

Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis geçtiğimiz günlerde 19'una bastı. Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ileyeniden gündeme gelen Alp Eren Khamis'in son hali ilgi odağı oldu. Annesini küçük yaşta kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis'in değişimi dikkat çekti. Mankenlere taş çıkaran Alp Eren Khamis 'yok artık' dedirtti. İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis delikanlı oldu! Kaslı vücudu ile mankenlere taş çıkardı!

Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in değişimi dikkat çekti. Mankenlere taş çıkaran Alp Eren Khamis 'yok artık' dedirtti.

Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis delikanlı oldu! Kaslı vücudu ile mankenlere taş çıkardı!

Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ileyeniden gündeme gelen Alp Eren Khamis'in son hali ilgi odağı oldu.

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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis delikanlı oldu! Kaslı vücudu ile mankenlere taş çıkardı!

İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis delikanlı oldu! Kaslı vücudu ile mankenlere taş çıkardı!

Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sık sık sosyal medya hesabından paylaştığı Alp Eren Khamis'in son hali çok konuşuldu.

Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis delikanlı oldu! Kaslı vücudu ile mankenlere taş çıkardı!

Geçtiğimiz yıl 18. yaş gününde paylaşığı bu kareler ile Alp Eren Khamis'i kutlayan Zeyno Günenç elini genç oyuncunun üzerinden hiç çekmiyor.

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