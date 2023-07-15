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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü paylaştı Beton Orçun 20 yaşında! Annesini kaybeden oyuncuyu yine yalnız bırakmadı... Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u 'u şimdilerde mankenlere taş çıkarıyor!
Giriş Tarihi: 15.07.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 07:53

Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü paylaştı Beton Orçun 20 yaşında! Annesini kaybeden oyuncuyu yine yalnız bırakmadı... Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u 'u şimdilerde mankenlere taş çıkarıyor!

Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'i görenin ağzı açık kalıyor. Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile yeniden gündeme gelen Alp Eren Khamis'in son hali ilgi odağı oldu. Annesini küçük yaşta kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis'i hiç bir zaman yalnız bırakmayan Zeyno Günenç 20. yaş gününde de oyuncuyu unutmadı. İşte şimdilerde mankenlere taş çıkaran Alp Eren Khamis'in son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

Çocuklar Duymasın’ın Gönül’ü paylaştı Beton Orçun 20 yaşında! Annesini kaybeden oyuncuyu yine yalnız bırakmadı... Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u ’u şimdilerde mankenlere taş çıkarıyor!

Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. 20 yaşına basan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in değişimi dikkat çekti.

Çocuklar Duymasın’ın Gönül’ü paylaştı Beton Orçun 20 yaşında! Annesini kaybeden oyuncuyu yine yalnız bırakmadı... Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u ’u şimdilerde mankenlere taş çıkarıyor!

Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis şimdilerde mankenlere taş çıkarıyor.

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Çocuklar Duymasın’ın Gönül’ü paylaştı Beton Orçun 20 yaşında! Annesini kaybeden oyuncuyu yine yalnız bırakmadı... Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u ’u şimdilerde mankenlere taş çıkarıyor!

Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı doğum günü karesi ile yeniden gündeme gelen Alp Eren Khamis'in son hali ilgi odağı oldu.

Çocuklar Duymasın’ın Gönül’ü paylaştı Beton Orçun 20 yaşında! Annesini kaybeden oyuncuyu yine yalnız bırakmadı... Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u ’u şimdilerde mankenlere taş çıkarıyor!

Annesini küçük yaşta trafik kazası sonrası kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis'i hiç bir zaman yalnız bırakmayan Zeyno Günenç'in paylaşımına beğeni yağdı.

Çocuklar Duymasın’ın Gönül’ü paylaştı Beton Orçun 20 yaşında! Annesini kaybeden oyuncuyu yine yalnız bırakmadı... Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u ’u şimdilerde mankenlere taş çıkarıyor!

İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

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