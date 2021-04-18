Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in büyük başarısı! Müjdeyi Çocuklar Duymasın'daki annesi verdi...

İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali...

Zeyno Günenç Eren Khamis'in uluslararası dijital bir platformda ve de yabancı bir yapımda çekime başladığını duyurdu ve "Gurur duyuyorum onunla" dedi.