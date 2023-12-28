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Haberler Galeri Oğlu Cihangir'i bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti… Tolga Karel'in eşi ve 3 çocuğuyla mutlu aile pozu eleştirilerin hedefi oldu!
Giriş Tarihi: 28.12.2023 14:56 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 20:19

Oğlu Cihangir'i bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti… Tolga Karel'in eşi ve 3 çocuğuyla mutlu aile pozu eleştirilerin hedefi oldu!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu. Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Son olarak eşi ve üç çocuğuyla yeni yıl pozu veren Tolga Karel eleştirilerin hedefi oldu. Mutlu aile pozunu paylaşan Tolga Karel'e oğlu Cihangir ile görüşmemesi ile ilgili yorum yağdı...

Oğlu Cihangir’i bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti… Tolga Karel’in eşi ve 3 çocuğuyla mutlu aile pozu eleştirilerin hedefi oldu!

Tolga Karel son paylaşımı ile eleştirilerin hedefi oldu. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

Oğlu Cihangir’i bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti… Tolga Karel’in eşi ve 3 çocuğuyla mutlu aile pozu eleştirilerin hedefi oldu!

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

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Oğlu Cihangir’i bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti… Tolga Karel’in eşi ve 3 çocuğuyla mutlu aile pozu eleştirilerin hedefi oldu!

Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.

Oğlu Cihangir’i bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti… Tolga Karel’in eşi ve 3 çocuğuyla mutlu aile pozu eleştirilerin hedefi oldu!

Son olarak eşi ve üç çocuğuyla yeni yıl pozu veren Tolga Karel eleştirilerin hedefi oldu. Mutlu aile pozunu paylaşan Tolga Karel'e oğlu Cihangir ile görüşmemesi ile ilgili yorum yağdı...

Oğlu Cihangir’i bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti… Tolga Karel’in eşi ve 3 çocuğuyla mutlu aile pozu eleştirilerin hedefi oldu!

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel son olarak 'Sıfırıncı Gün' dizisinde yer almıştı.

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