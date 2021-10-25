Defne Samyeli kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile yine cesaretini konuşturdu! Defne Samyeli’nin iddialı sahne tarzı!

Geçtiğimiz günlerde 49 yaşına basan Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli son olarak yakalandığı koronavirüs ile hayranlarını korkutmuştu. Defne Samyeli uzun bir aradan sonra sahnelere geri döndü. Cesur sahne kıyafetleri ile adından söz ettiren Defne Samyeli son seçimi ile takipçilerinin beğenisini topladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkat çeken Defne Samyeli kasığına kadar yırtmaçlı siyah elbisesi ile övgüleri topladı. 50'sine merdiven dayayan Defne Samyeli'nin fit vücudu gençlere taş çıkardı. İşte yıllara meydan okuyan tescilli güzel Defne Samyeli'nin cesaretini konuşturduğu sahne tarzı...