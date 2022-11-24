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Haberler Galeri Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ve sevgilisinden asansörde aşk pozu!
Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 09:30

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ve sevgilisinden asansörde aşk pozu!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Güzelliğiyle hayran bırakan Deren Talu uzun bir süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyor. Sık sık sevgilisi ile paylaşımlarda bulunan genç oyuncu Deren Talu son olarak sevgilisiyle asansörde aşka geldi. İşte Deren Talu'nun romantik paylaşımı...

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ve sevgilisinden asansörde aşk pozu!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Samyeli'nin kızlarından Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ve sevgilisinden asansörde aşk pozu!

Güzelliğiyle hayran bırakan Deren Talu uzun bir süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyor.

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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ve sevgilisinden asansörde aşk pozu!

Uzun süredir birlikte olan Deren Talu ve Baran Tınaz aşklarını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile takipçileriyle paylaşıyor.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ve sevgilisinden asansörde aşk pozu!

Takipçileri çiftin çok yakıştığını dile getirerek övgü dolu yorumlar yapıyorlar.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ve sevgilisinden asansörde aşk pozu!

Deren Talu'nunsevgilisi ile paylaştığı aşk pozu büyük beğeni topladı.

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