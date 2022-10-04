Giriş Tarihi: 04.10.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 11:18

Değişimi ile konuşulan Deniz Seki'nin yüzüne ne oldu? Sosyal medyanın diline fena düştü!

Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. Yaşadığı zor günleri geride bırakan 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. 36 bedene kadar düşen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Manisa'da hayranlarıyla buluşmuştu. Seki'nin konserinden paylaştığı fotoğraflar ile Manisa Belediyesi'nin basına servis ettiği kareler arasındaki fark kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş; şarkıcının photoshop kullanması takipçilerinin diline düşmüştü. Geçtiğimiz gün ise havalimanında görüntülenen ünlü ismin yüzündeki şişlik dikkat çekti.