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Haberler Galeri Değişimi ile konuşulan Deniz Seki'nin yüzüne ne oldu? Sosyal medyanın diline fena düştü!
Giriş Tarihi: 04.10.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 11:18

Değişimi ile konuşulan Deniz Seki'nin yüzüne ne oldu? Sosyal medyanın diline fena düştü!

Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. Yaşadığı zor günleri geride bırakan 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. 36 bedene kadar düşen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Manisa'da hayranlarıyla buluşmuştu. Seki'nin konserinden paylaştığı fotoğraflar ile Manisa Belediyesi'nin basına servis ettiği kareler arasındaki fark kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş; şarkıcının photoshop kullanması takipçilerinin diline düşmüştü. Geçtiğimiz gün ise havalimanında görüntülenen ünlü ismin yüzündeki şişlik dikkat çekti.

Değişimi ile konuşulan Deniz Seki’nin yüzüne ne oldu? Sosyal medyanın diline fena düştü!

Şarkıcı Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde Manisa'da hayranlarıyla buluşmuştu. Seki'nin konserinden paylaştığı fotoğraflar ile Manisa Belediyesi'nin basına servis ettiği kareler arasındaki fark kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş; şarkıcının photoshop kullanması takipçilerinin diline düşmüştü. Geçtiğimiz gün ise havalimanında görüntülenen ünlü ismin yüzündeki şişlik dikkat çekti.

Değişimi ile konuşulan Deniz Seki’nin yüzüne ne oldu? Sosyal medyanın diline fena düştü!

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen ünlü şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor ve takipçilerinin yakaladığı photoshop hatalarıyla ve uyguladığı filtrelerle gündeme geliyor.

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Değişimi ile konuşulan Deniz Seki’nin yüzüne ne oldu? Sosyal medyanın diline fena düştü!

Seki, geçtiğimiz ay Manisa'da konser vermiş ve gecenin fotoğraflarını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşmıştı.

Değişimi ile konuşulan Deniz Seki’nin yüzüne ne oldu? Sosyal medyanın diline fena düştü!

Seki'nin ardından Manisa Belediyesi de konserin görüntülerini yayınlamış; şarkıcı ile belediye tarafından paylaşılan fotoğraflar arasındaki fark sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilmişti.

Değişimi ile konuşulan Deniz Seki’nin yüzüne ne oldu? Sosyal medyanın diline fena düştü!

"KÖTÜ YORUMLARI TÜKÜRMEYİN!"

Sosyal medyada kıyaslanan görüntüler sonrasında ise Seki'den açıklama gelmişti. Şarkıcı, gelen eleştirilere "Merhabalar... Yine bir farklı Deniz ile karşı karşıyayız.

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