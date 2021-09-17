Delikanlı Sadi olarak beğeni toplayan Erkan Petekkaya 18 yıllık eşi ile aşka geldi! İşte Erkan Petekkaya’nın güzel eşi...

En son Kırmızı Oda diziyle ekranlarda boy gösteren Erkan Petekkaya, Delikanlı Sadi karakteri ile beğeni toplamıştı. Oyunculuğu kadar yakışıklılığı ile de dikkat çeken Erkan Petekkaya, ailesiyle sık sık sosyal medyadan fotoğraflar paylaşıyor.