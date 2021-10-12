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Haberler Galeri Delikanlı Sadi olarak beğeni toplayan Erkan Petekkaya'nın güzel eşi ile pozlarına beğeni yağıyor!
Giriş Tarihi: 12.10.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 12:17

Delikanlı Sadi olarak beğeni toplayan Erkan Petekkaya'nın güzel eşi ile pozlarına beğeni yağıyor!

En son Kırmızı Oda diziyle ekranlarda boy gösteren Erkan Petekkaya, Delikanlı Sadi karakteri ile beğeni toplamıştı. Oyunculuğu kadar yakışıklılığı ile de dikkat çeken ve yeni projesi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Erkan Petekkaya, ailesiyle sık sık sosyal medyadan fotoğraflar paylaşıyor. Örnek evliliğiyle hayranlarının her zaman takdirini alan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'yı gören takipçileri ikilinin çok yakıştığını ve çok beğendiklerini dile getiriyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından evlilik yıl dönümlerini kutlayan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya ile pozlarına beğeni yağmıştı. İşte evliliklerinde 18 yılı geride bırakan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya ile aşk pozları...

Delikanlı Sadi olarak beğeni toplayan Erkan Petekkaya’nın güzel eşi ile pozlarına beğeni yağıyor!

En son Kırmızı Oda diziyle ekranlarda boy gösteren Erkan Petekkaya, Delikanlı Sadi karakteri ile beğeni toplamıştı.

Delikanlı Sadi olarak beğeni toplayan Erkan Petekkaya’nın güzel eşi ile pozlarına beğeni yağıyor!

Oyunculuğu kadar yakışıklılığı ile de dikkat çeken ve yeni projesi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Erkan Petekkaya, ailesiyle sık sık sosyal medyadan fotoğraflar paylaşıyor.

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Delikanlı Sadi olarak beğeni toplayan Erkan Petekkaya’nın güzel eşi ile pozlarına beğeni yağıyor!

Örnek evliliğiyle hayranlarının her zaman takdirini alan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'yı gören takipçileri ikilinin çok yakıştığını ve çok beğendiklerini dile getiriyor.

Delikanlı Sadi olarak beğeni toplayan Erkan Petekkaya’nın güzel eşi ile pozlarına beğeni yağıyor!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından evlilik yıl dönümlerini kutlayan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya ile pozlarına beğeni yağmıştı.

Delikanlı Sadi olarak beğeni toplayan Erkan Petekkaya’nın güzel eşi ile pozlarına beğeni yağıyor!

İşte evliliklerinde 18 yılı geride bırakan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya ile aşk pozları...

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