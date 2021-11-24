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Haberler Galeri Demet Akalın'ın "Onun dizisini Hira bile izlemiyor" dediği Aleyna Tilki'den olay yanıt!
Giriş Tarihi: 24.11.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 14:03

Demet Akalın'ın "Onun dizisini Hira bile izlemiyor" dediği Aleyna Tilki'den olay yanıt!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Dubai tatilinden dönen Aleyna Tilki, önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda Aleyna Tilki hakkında, "Dünya starı olacağını söylüyordu. Yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini" diyen Demet Akalın'a, genç şarkıcı cevap verdi.

Demet Akalın’ın Onun dizisini Hira bile izlemiyor dediği Aleyna Tilki’den olay yanıt!

Kısa bir süre önce İngiltere'ye taşınan ve şimdilerde Londra-Türkiye arası mekik dokuyan Aleyna Tilki, Emirgan'da objektiflere takıldı.

Demet Akalın’ın Onun dizisini Hira bile izlemiyor dediği Aleyna Tilki’den olay yanıt!

Gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan şarkıcı, Dubai tatili hakkında konuştu.

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Demet Akalın’ın Onun dizisini Hira bile izlemiyor dediği Aleyna Tilki’den olay yanıt!

Tilki, "Ben çok tatil yapmıyorum biliyorsunuz, yaptığımda da kısa tatiller yapıyorum. Kısa ve öz bir tatil yaptım. Çünkü Londra'da albüm yaptım, çok yoruldum. "

Demet Akalın’ın Onun dizisini Hira bile izlemiyor dediği Aleyna Tilki’den olay yanıt!

"Kısa süre içerisinde albümü bitirme şansım oldu. 20 şarkı yaptım, albüm için 8 şarkı seçeceğiz. Hatta daha da şarkı yapayım ve onun içinden 8 seçelim diye hala üretiyorum" dedi.

Demet Akalın’ın Onun dizisini Hira bile izlemiyor dediği Aleyna Tilki’den olay yanıt!

Kısa sürede güzel dönüşler aldığını söyleyen genç şarkıcı, "2'nci İngilizce şarkım için güzel bir adım oldu bu çünkü Billboard'a girdi. Düşündüğümüzde hızlı ilerliyoruz, ben üçüncü-dördüncü şarkımız da Billboard'a gireriz diye bekliyordum. İkinci şarkımızda girdik onun için mutluyum" şeklinde konuştu.

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