Giriş Tarihi: 06.04.2022 10:47
Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
10:52
Demet Evgar'ın bebeğinin cinsiyeti ve ismi belli oldu!
41 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Evgar, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Evgar, geçtiğimiz günlerde 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile Emirgan'dakı evlerinde aile arasında sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Şimdilerde 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ın bebeğinin kızı ve ismi ortaya çıktı. İşte anne olmak için gün sayan Demet Evgar'ın merak edilen bebeğinin cinsiyeti ve adı...