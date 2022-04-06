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Haberler Galeri Demet Evgar'ın bebeğinin cinsiyeti ve ismi belli oldu!
Giriş Tarihi: 06.04.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 10:52

Demet Evgar'ın bebeğinin cinsiyeti ve ismi belli oldu!

41 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Evgar, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Evgar, geçtiğimiz günlerde 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile Emirgan'dakı evlerinde aile arasında sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Şimdilerde 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ın bebeğinin kızı ve ismi ortaya çıktı. İşte anne olmak için gün sayan Demet Evgar'ın merak edilen bebeğinin cinsiyeti ve adı...

Demet Evgar’ın bebeğinin cinsiyeti ve ismi belli oldu!

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürdüler.

Demet Evgar’ın bebeğinin cinsiyeti ve ismi belli oldu!

Çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.

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Demet Evgar’ın bebeğinin cinsiyeti ve ismi belli oldu!

Evgar'ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş'ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.

Demet Evgar’ın bebeğinin cinsiyeti ve ismi belli oldu!

Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından; Evgar-Babataş çiftinin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşecek.

Demet Evgar’ın bebeğinin cinsiyeti ve ismi belli oldu!

BELİRGİNLEŞEN KARNI GÖZÜKTÜ

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi'nin ilk 'İyi Niyet Elçisi' seçilen Demet Evgar, geçtiğimiz haftalarda bebek beklediği iddialarıyla gündeme gelmişti.

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