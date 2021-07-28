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Haberler Galeri Demet Özdemir turuncu bikinisi ile sere serpe... Demet Özdemir fit hali ile hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 28.07.2021 06:17 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 06:21

Demet Özdemir turuncu bikinisi ile sere serpe... Demet Özdemir fit hali ile hayran bıraktı!

Bu yıla oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla damga vuran Demet Özdemir uzun süren tatil keyfinden sonra işi için kolları sıvadı. Yeni bir film çekimi için yoğun bir çalışmaya girişen Demet Özdemir son olarak "Sabahlamamışım gibi davranalım" notu ile paylaştığı ayna pozu ile 'yorgun ama güzel' dedirtmişti. Güzelliği ile göz kamaştıran Demet Özdemir'den şimdide turuncu bikinisi ile paylaşım geldi. Güneşlenirken paylaşımda bulunan Demet Özdemir turuncu bikinisi ile sere serpe poz verdi. Fit hali ile beğeni toplayan Demet Özdemir hayranlarından tam not aldı. İşte Demet Özdemir'in birbirinden iddialı pozları...

Demet Özdemir turuncu bikinisi ile sere serpe... Demet Özdemir fit hali ile hayran bıraktı!

Bu yıla oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla damga vuran Demet Özdemir uzun süren tatil keyfinden sonra işi için kolları sıvadı.

Demet Özdemir turuncu bikinisi ile sere serpe... Demet Özdemir fit hali ile hayran bıraktı!

Yeni bir film çekimi için yoğun bir çalışmaya girişen Demet Özdemir son olarak "Sabahlamamışım gibi davranalım" notu ile paylaştığı ayna pozu ile 'yorgun ama güzel' dedirtmişti.

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Demet Özdemir turuncu bikinisi ile sere serpe... Demet Özdemir fit hali ile hayran bıraktı!

Güzelliği ile göz kamaştıran Demet Özdemir'den şimdide turuncu bikinisi ile paylaşım geldi.

Demet Özdemir turuncu bikinisi ile sere serpe... Demet Özdemir fit hali ile hayran bıraktı!

Güneşlenirken paylaşımda bulunan Demet Özdemir turuncu bikinisi ile sere serpe poz verdi.

Demet Özdemir turuncu bikinisi ile sere serpe... Demet Özdemir fit hali ile hayran bıraktı!

Fit hali ile beğeni toplayan Demet Özdemir hayranlarından tam not aldı.

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