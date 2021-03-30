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Haberler Galeri Demet Özdemir’in beyazlar içindeki spor şıklığına övgüler yağdı… Doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı!

’in beyazlar içindeki spor şıklığına övgüler yağdı… Doğal güzelliğiyle !

dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu , son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, karakterini canlandıran Demet Özdemir, beyazlar içinde verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti. 12.4 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her olay oluyor. 29 yaşındaki oyuncunu son paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. İşte Demet Özdemir'in eşofmanlı, sıfır makyajlı doğal hali…

Giriş Tarihi: 30.03.2021 06:47 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 06:49
Demet Özdemir’in beyazlar içindeki spor şıklığına övgüler yağdı… Doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Ünlü oyuncu hem aşk hayatıyla hem de iş hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Demet Özdemir, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından eşofmanlıyla, sıfır makyajlı doğal halini paylaştı…

Demet Özdemir’in beyazlar içindeki spor şıklığına övgüler yağdı… Doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı!

'in yaptığı kısa sürede sosyal medyayı kasıp kavururken paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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Demet Özdemir’in beyazlar içindeki spor şıklığına övgüler yağdı… Doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Kendisi gibi oyuncu ve şarkıcı olan Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarından düşmeyen , sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Demet Özdemir’in beyazlar içindeki spor şıklığına övgüler yağdı… Doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı!

12.4 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan oyuncunun yaptığı her olay oluyor.

Demet Özdemir’in beyazlar içindeki spor şıklığına övgüler yağdı… Doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı!

29 yaşındaki oyuncunu son paylaşımıyla adeta sosyal medyayı yaktı geçti.

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