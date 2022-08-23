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Haberler Galeri Demet Şener mayolu pozlarıyla gençlere taş çıkarttı! Kusursuz fiziğine övgüler yağdı
Giriş Tarihi: 23.08.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 16:13

Demet Şener mayolu pozlarıyla gençlere taş çıkarttı! Kusursuz fiziğine övgüler yağdı

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Demet Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptıran deneyimli manken Demet Şener sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Demet Şener son olarak havuz pozları ile takipçilerinden büyük beğeni topladı. 45 yaşındaki Demet Şener, siyah mayosuyla peş peşe yeni karelerini yayınladı. Demet Şener kusursuz fiziğiyle övgüleri topladı. İşte Demet Şener'in yeni pozları...

Demet Şener mayolu pozlarıyla gençlere taş çıkarttı! Kusursuz fiziğine övgüler yağdı

Ünlü manken Demet Şener, hem özel hayatındaki gelişmelerle hem de kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve Cenk Küpeli ile yaptığı evliliklerle bir dönem gündem olan Demet Şener, şimdilerde Tolga Arman ile dolu dizgin aşk yaşıyor.

Demet Şener mayolu pozlarıyla gençlere taş çıkarttı! Kusursuz fiziğine övgüler yağdı

Yılların eskitemediği güzelliğiyle genç kızları kıskandıran Demet Şener yeni pozları ile yine adından söz ettirdi.

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Demet Şener mayolu pozlarıyla gençlere taş çıkarttı! Kusursuz fiziğine övgüler yağdı

Son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptıran deneyimli manken Demet Şener sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Demet Şener son olarak

Demet Şener mayolu pozlarıyla gençlere taş çıkarttı! Kusursuz fiziğine övgüler yağdı
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Demet Şener mayolu pozlarıyla gençlere taş çıkarttı! Kusursuz fiziğine övgüler yağdı

Demet Şener geçen günlerde havuz pozlarını peş peşe paylaşmıştı. Şener, havuz pozları ile takipçilerini mest etmişti.

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