Demet Şener mayolu pozlarıyla gençlere taş çıkarttı! Kusursuz fiziğine övgüler yağdı

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Demet Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptıran deneyimli manken Demet Şener sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Demet Şener son olarak havuz pozları ile takipçilerinden büyük beğeni topladı. 45 yaşındaki Demet Şener, siyah mayosuyla peş peşe yeni karelerini yayınladı. Demet Şener kusursuz fiziğiyle övgüleri topladı. İşte Demet Şener'in yeni pozları...