Demet Şener’in oğlu Ömer babası İbrahim Kutluay’ın kopyası! Ömer Kutluay babasının izinden gidiyor!

Giriş Tarihi: 29.04.2022 10:23
Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
10:34
İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptıran deneyimli manken Demet Şener aşk paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan iki çocuğu var. Bir kız ve bir erkek annesi olan Demet Şener'in oğlu Ömer geçtiğimiz günlerde 13 yaşına basmıştı. Sosyal medya hesabından oğlu Ömer Kutluay ile karelerini paylaşan Demet Şener, "Kalbi güzel kendi güzel oğlum. Hep çok mutlu ol. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum" demişti. Annesi Demet Şener'in boyunu geçen Ömer Kutluay'ı görenler 'Tıpkı babası' demeden edemedi. Babalarının boyuna yetişen kardeşler de spor tutkunu. Demet Şener, oğlu Ömer Kutluay babası gibi basketbol ile ilgilenirken kızı İrem Kutluay tenis oynuyor. Spora düşkünlükleri küçük yaşlarda başlayan İrem Kutluay ve Ömer Kutluay şimdiden lisanslı birer sporcu. Babasının izinden giden Ömer Kutluay yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. İşte Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay'ın son hali...