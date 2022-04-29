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Haberler Galeri Demet Şener'in oğlu Ömer babası İbrahim Kutluay'ın kopyası! Ömer Kutluay babasının izinden gidiyor!
Giriş Tarihi: 29.04.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 10:34

Demet Şener'in oğlu Ömer babası İbrahim Kutluay'ın kopyası! Ömer Kutluay babasının izinden gidiyor!

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptıran deneyimli manken Demet Şener aşk paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan iki çocuğu var. Bir kız ve bir erkek annesi olan Demet Şener'in oğlu Ömer geçtiğimiz günlerde 13 yaşına basmıştı. Sosyal medya hesabından oğlu Ömer Kutluay ile karelerini paylaşan Demet Şener, "Kalbi güzel kendi güzel oğlum. Hep çok mutlu ol. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum" demişti. Annesi Demet Şener'in boyunu geçen Ömer Kutluay'ı görenler 'Tıpkı babası' demeden edemedi. Babalarının boyuna yetişen kardeşler de spor tutkunu. Demet Şener, oğlu Ömer Kutluay babası gibi basketbol ile ilgilenirken kızı İrem Kutluay tenis oynuyor. Spora düşkünlükleri küçük yaşlarda başlayan İrem Kutluay ve Ömer Kutluay şimdiden lisanslı birer sporcu. Babasının izinden giden Ömer Kutluay yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. İşte Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay'ın son hali...

Demet Şener’in oğlu Ömer babası İbrahim Kutluay’ın kopyası! Ömer Kutluay babasının izinden gidiyor!

Düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan güzel manken Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. İki çocuk annesi Demet Şener'in özellikle kızı İrem ve oğlu Ömer ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.

Demet Şener’in oğlu Ömer babası İbrahim Kutluay’ın kopyası! Ömer Kutluay babasının izinden gidiyor!

Ünlü manken Demet Şener, özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Demet Şener’in oğlu Ömer babası İbrahim Kutluay’ın kopyası! Ömer Kutluay babasının izinden gidiyor!

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı.

Demet Şener’in oğlu Ömer babası İbrahim Kutluay’ın kopyası! Ömer Kutluay babasının izinden gidiyor!

Şimdilerde Tolga Arman ile birlikte olan Demet Şener aşk paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Demet Şener’in oğlu Ömer babası İbrahim Kutluay’ın kopyası! Ömer Kutluay babasının izinden gidiyor!

Özel hayatı ile merak edilen ünlü manken Demet Şener çocuklarına olan düşkünlüğü ile de takdir topluyor.

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