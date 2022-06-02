Giriş Tarihi: 02.06.2022 16:10
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
16:13
Deneyimli manken Demet Şener’in sevgilisi Tolga Arman’la olan tablosu sosyal medyayı karıştırdı! Sevgisiyle öpüştüğü anı resmetti yetmedi evinin duvarına astı!
İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptıran deneyimli manken Demet Şener aşk paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile öpüşme anının resmedilmiş halini duvarına astı. Demet Şener'in paylaşımı sosyal medyayı çalkaladı. Demet Şener'in paylaşımına tepki yağdı. İşte Demet Şener'in ortalığı karıştıran o paylaşımı…