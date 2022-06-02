Deneyimli manken Demet Şener’in sevgilisi Tolga Arman’la olan tablosu sosyal medyayı karıştırdı! Sevgisiyle öpüştüğü anı resmetti yetmedi evinin duvarına astı!

Ünlü manken Demet Şener, özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Şimdilerde Tolga Arman ile birlikte olan Demet Şener aşka geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demet Şener sevgilisi ile öpüştüğü resmin önünde fotoğraf çektirdi. Sosyal medyada gündem oldu.