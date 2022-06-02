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Haberler Galeri Deneyimli manken Demet Şener’in sevgilisi Tolga Arman’la olan tablosu sosyal medyayı karıştırdı! Sevgisiyle öpüştüğü anı resmetti yetmedi evinin duvarına astı!
Giriş Tarihi: 02.06.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 16:13

Deneyimli manken Demet Şener’in sevgilisi Tolga Arman’la olan tablosu sosyal medyayı karıştırdı! Sevgisiyle öpüştüğü anı resmetti yetmedi evinin duvarına astı!

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptıran deneyimli manken Demet Şener aşk paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile öpüşme anının resmedilmiş halini duvarına astı. Demet Şener'in paylaşımı sosyal medyayı çalkaladı. Demet Şener'in paylaşımına tepki yağdı. İşte Demet Şener'in ortalığı karıştıran o paylaşımı…

Deneyimli manken Demet Şener’in sevgilisi Tolga Arman’la olan tablosu sosyal medyayı karıştırdı! Sevgisiyle öpüştüğü anı resmetti yetmedi evinin duvarına astı!

Ünlü manken Demet Şener, özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Şimdilerde Tolga Arman ile birlikte olan Demet Şener aşka geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demet Şener sevgilisi ile öpüştüğü resmin önünde fotoğraf çektirdi. Sosyal medyada gündem oldu.

Deneyimli manken Demet Şener’in sevgilisi Tolga Arman’la olan tablosu sosyal medyayı karıştırdı! Sevgisiyle öpüştüğü anı resmetti yetmedi evinin duvarına astı!

Demet Şener, bir süredir birlikte olduğu Tolga Arman ile öpüşme anının resmedilmiş halini duvarına astı.

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Deneyimli manken Demet Şener’in sevgilisi Tolga Arman’la olan tablosu sosyal medyayı karıştırdı! Sevgisiyle öpüştüğü anı resmetti yetmedi evinin duvarına astı!

Tablonun önünde pozlar vererek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşana Şener'e tepki yorumları yağdı.

Deneyimli manken Demet Şener’in sevgilisi Tolga Arman’la olan tablosu sosyal medyayı karıştırdı! Sevgisiyle öpüştüğü anı resmetti yetmedi evinin duvarına astı!

Geçtiğimiz sene 2019 yılında evlendiği Cenk Küpeli ile tek celsede boşanan 45 yaşındaki Demet Şener, bir süredir Tolga Arman ile aşk yaşıyor.

Deneyimli manken Demet Şener’in sevgilisi Tolga Arman’la olan tablosu sosyal medyayı karıştırdı! Sevgisiyle öpüştüğü anı resmetti yetmedi evinin duvarına astı!

İlişkisini gözler önünde yaşayan Arman, 14 Şubat için öpüşme pozlarını yağlı tablo yaptırarak Şener'e hediye etti.

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