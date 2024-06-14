Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı! Mahkeme kararını verdi! Deniz Akkaya’nın kızının velayeti…

"ÖLMEDEN CEHENNEMİ YAŞAYACAKSIN!"

Deniz Akkaya, daha sonra yaptığı açıklamada ise "Barodan kızıma atanan ve babama giden avukat, babamı velayet davası açmak için ikna etmiş. Babam günde 20 saat televizyon seyredip dışarı çıkmıyor, kimseyi beğenmiyor. Çocuğumun onun yanına gitmemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Senelerce babamın uyguladığı şiddeti, yaşattığı travmaları kapatarak yaşadık. Annemi öldürdün, sıra bana geldi belli ki... Buna izin vermeyeceğim" diyerek babasına ateş püskürmüştü.