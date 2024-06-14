Giriş Tarihi: 14.06.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
14:23
Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı! Mahkeme kararını verdi! Deniz Akkaya'nın kızının velayeti…
Eski manken Deniz Akkaya'nın ailesinde sular bir türlü durulmuyor. Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. Manken Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe, annesiyle yaşadığı olaylar sonrasında Sosyal Hizmetler'de kalmaya başlamıştı. Baba Efe Önbilgin ise velayetin kendisine verilmesi için dava açmıştı. Mahkeme kararını verdi! Deniz Akkaya'nın kızının velayeti…