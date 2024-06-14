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Haberler Galeri Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı! Mahkeme kararını verdi! Deniz Akkaya'nın kızının velayeti…
Giriş Tarihi: 14.06.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 14:23

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı! Mahkeme kararını verdi! Deniz Akkaya'nın kızının velayeti…

Eski manken Deniz Akkaya'nın ailesinde sular bir türlü durulmuyor. Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. Manken Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe, annesiyle yaşadığı olaylar sonrasında Sosyal Hizmetler'de kalmaya başlamıştı. Baba Efe Önbilgin ise velayetin kendisine verilmesi için dava açmıştı. Mahkeme kararını verdi! Deniz Akkaya'nın kızının velayeti…

Deniz YUSUFOĞLU
Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı! Mahkeme kararını verdi! Deniz Akkaya’nın kızının velayeti…

SOSYAL HİZMETLER MAĞDUR EDİLMESİNİ İSTEMEDİ

Deniz Akkaya'nın paylaşımları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da düğmeye bastı. Buna göre Akkaya'nın kızı koruma altına alındı ve gerekli psikolojik destek verilmeye başlandı. Olaylar sonrası baba Efe Önbilgin Aile Mahkemesi'ne başvurarak kızının velayetini istemişti. Öte yandan dede Muzaffer Akkaya da velayetin kendisine verilmesini istiyordu.

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı! Mahkeme kararını verdi! Deniz Akkaya’nın kızının velayeti…

Bir süredir Sosyal Hizmetlerde kalan Ayşe'nin velayet davasında yeni bir gelişme yaşandı. Aile mahkemesi kuruduğu ara kararda, Sosyal Hizmetler tarafından 12 Haziran'da oluşturulan rapora göre kızın babası Efe Önbilgin ile birlikte yaşamasının menfaatine olacağı belirtildi. Raporda, Ayşe'nin kurumda daha fazla kaldığı taktirde mağdur olabileceği yer aldı.
BABASIYLA KALMAK İSTEDİ
Mahkeme, Ayşe'nin babasıyla kalmak istediğini ve eğitimine babasının yanından devam etmek isteğini göz önünde bulundurdu. Mahkeme, Ayşe'nin Sosyal Hizmetlerden ayrılarak baba Efe Önbilgin'e teslim edilmesine karar verdi.

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Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı! Mahkeme kararını verdi! Deniz Akkaya’nın kızının velayeti…

"ÖLMEDEN CEHENNEMİ YAŞAYACAKSIN!"

Deniz Akkaya, daha sonra yaptığı açıklamada ise "Barodan kızıma atanan ve babama giden avukat, babamı velayet davası açmak için ikna etmiş. Babam günde 20 saat televizyon seyredip dışarı çıkmıyor, kimseyi beğenmiyor. Çocuğumun onun yanına gitmemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Senelerce babamın uyguladığı şiddeti, yaşattığı travmaları kapatarak yaşadık. Annemi öldürdün, sıra bana geldi belli ki... Buna izin vermeyeceğim" diyerek babasına ateş püskürmüştü.

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı! Mahkeme kararını verdi! Deniz Akkaya’nın kızının velayeti…

46 yaşındaki Deniz Akkaya'nın ailesinde sular durulmuyor. Ünlü isim, son olarak X (Twitter) sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Bir kez daha babası Muzaffer Akkaya'yı hedef alan eski manken, şu ifadeleri kullandı:

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı! Mahkeme kararını verdi! Deniz Akkaya’nın kızının velayeti…

Bu konuyu Katarsis'te anlatacaktım, senelerdir Gökhan Çınar'la bunu konuşuyoruz. Katarsis ekibine 'Gerçekleri anlatıp bu şeytanın yeryüzü şubesi babamın ölmesine ben vesile olmayayım' derdim. Ama sen Muzaffer Akkaya, tüm Türkiye önünde ölmeden cehennemi yaşayacaksın! Kızımla aramdaki konuyu kendi kişisel hırsına alet edip annemi öldürdüğün gibi beni öldüremeyeceksin.

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