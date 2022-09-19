Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar’a kızının attığı mesajlar ile yanıt verdi! Mina Deniz: Anne ben bu adamla yaşamak istemiyorum!

Uğur, çocuğunun darbedildiğini söyleyerek "Mina babası Reha'nın önceki cuma günü çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta 'Bu sefer çok kötü dövdü' diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu. Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm" dedi.