Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz’ın annesi de fenomen olmuştu! Meryem Duymaz ilk kez konuştu: Çok zoruma gidiyor...

Giriş Tarihi: 16.06.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 10:13

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen şiddetli iki deprem Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Asrın felaketinde, çektiği yemek videoları ile ünlenen genç fenomen Taha Duymaz da hayatını kaybetmişti. Fenomenin cansız bedenine depremin 12. gününde ulaşılmış, ölümü sevenlerini ve ailesini yasa boğmuştu. Anne Meryem Duymaz, son olarak bir karar almış ve oğlunun hatıralarını yaşatmak için yemek yaptığı anları sosyal medyadan paylaşmaya başlamıştı. Meryem Duymaz, aldığı yeni karar sonrası sosyal medyada yürek burkan bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...