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Haberler Galeri Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz’dan şiddet gördü mü? Deren Talu’dan jet yanıt!
Giriş Tarihi: 06.04.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 09:20

Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz’dan şiddet gördü mü? Deren Talu’dan jet yanıt!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, uzun süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Çiftin mutlu ilişkisi geçtiğimiz günlerde noktalandı. 'Söylemezsem Olmaz' programında ortaya atılan, 26 yaşındaki model ve oyuncunun Tınaz tarafından şiddet gördüğü iddiası ise kısa sürede gündem olmuştu. Talu, sessizliğini bozarak söz konusu söylentiler hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz’dan şiddet gördü mü? Deren Talu’dan jet yanıt!

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun büyük kızı Deren Talu, uzun süredir sosyetik isim Baran Tınaz ile aşk yaşıyor. Sık sık romantik pozlarıyla dikkat çeken ikilinin, şiddet iddiasıyla ayrıldığı ileri sürüldü. Talu, sessizliğini bozarak söz konusu söylentiler hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz’dan şiddet gördü mü? Deren Talu’dan jet yanıt!

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI
Yapılan haberlerle ilgili sessizliğini bozan Talu, bu iddiaları yalanlayarak; sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
05.04.2023 tarihinde Söylemezsem Olmaz adlı programda Baran Tınaz tarafından darp edildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır.

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Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz’dan şiddet gördü mü? Deren Talu’dan jet yanıt!

"ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM"

"Darp iddiaları kesinlikle yalandır. Bir kadın olarak bırakın şahsıma, hiçbir kadına fiziksel, sözel, duygusal şiddeti tolare etmem söz konusu bile değilken; üç yılımı saygı ve sevgiyle geçirdiğim bir kişinin adının şiddet iddialarına karışmasını üzüntüyle karşılıyorum" diyen Deren Talu, sözlerini şöyle noktaladı:

Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz’dan şiddet gördü mü? Deren Talu’dan jet yanıt!

Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, bu gerçek dışı iddiaları ekrana taşıyan programcıların sahip olduklarını bildiğim sorumluluk ve görev bilinciyle bir an önce gerekli düzeltmeyi yapmalarını bekliyorum.

Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz’dan şiddet gördü mü? Deren Talu’dan jet yanıt!

DEREN TALU İLE BARAN TINAZ BARIŞTI MI?

Deren Talu ile Baran Tınaz'ın güzel modelin cesur pozlarının yanı sıra 'kötü arkadaş uyarısı' yüzünden de kriz yaşadığı iddia edildi. Çift cephesinden gelen haberlere göre ise aşka ikinci bir şans vermeye sıcak bakan ikili arasındaki buzlar erimek üzere...

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