Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz’dan şiddet gördü mü? Deren Talu’dan jet yanıt!

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Yapılan haberlerle ilgili sessizliğini bozan Talu, bu iddiaları yalanlayarak; sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

05.04.2023 tarihinde Söylemezsem Olmaz adlı programda Baran Tınaz tarafından darp edildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır.