Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz’dan şiddet gördü mü? Deren Talu’dan jet yanıt!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, uzun süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Çiftin mutlu ilişkisi geçtiğimiz günlerde noktalandı. 'Söylemezsem Olmaz' programında ortaya atılan, 26 yaşındaki model ve oyuncunun Tınaz tarafından şiddet gördüğü iddiası ise kısa sürede gündem olmuştu. Talu, sessizliğini bozarak söz konusu söylentiler hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.