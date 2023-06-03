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Haberler Galeri Derin sırt dekoltesiyle göz kamaştıran Neslihan Atagül tüm dikkatleri üzerine çekti! İhanet iddialarının ardından Kadir Doğulu’dan boşanacak mı?
Giriş Tarihi: 03.06.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 10:48

Derin sırt dekoltesiyle göz kamaştıran Neslihan Atagül tüm dikkatleri üzerine çekti! İhanet iddialarının ardından Kadir Doğulu’dan boşanacak mı?

Magazin gündeminin gözde çifti Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında evlenmişti. 30 yaşındaki güzel oyuncu Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'nun şok görüntülerinin ardından çıkan "Eşinin başka kadınla ilişkisini bildiği halde susuyor dedikodularına kulak tıkamıştı... Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki skandal görüntülerinin ardından eşine sahip çıkan Neslihan Atagül, iddiaya göre geçtiğimiz gece bir mekanda gözyaşlarına boğulmuştu. Güzel oyuncu, öfkeli bir şekilde evlilik alyansını da yere fırlatmıştı. İddiaların ardından Atagül "Yazılanlar, çizilenler doğru değil. Biz gayet iyiyiz. Keyfimiz yerinde" dedi.

Derin sırt dekoltesiyle göz kamaştıran Neslihan Atagül tüm dikkatleri üzerine çekti! İhanet iddialarının ardından Kadir Doğulu’dan boşanacak mı?

Magazin gündeminden hiç düşmeyen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinden yeni haberler var! Doğulu'nun Nisan ayında Çeşme'deki bir barda iki kadınla samimi görüntülerinin gündeme gelmesiyle manşetlerden düşmeyen ikili, evliliklerinde 'devam' kararı almıştı.

Derin sırt dekoltesiyle göz kamaştıran Neslihan Atagül tüm dikkatleri üzerine çekti! İhanet iddialarının ardından Kadir Doğulu’dan boşanacak mı?

Kadir Doğulu, ihanet olarak yorumlanan görüntülerin ardından "Benimle sohbet etmek isteyen herkesle konuşurum, bir müşkülü varsa dinlerim" derken güzel oyuncu da "Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek eşine arka çıkmıştı.

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Derin sırt dekoltesiyle göz kamaştıran Neslihan Atagül tüm dikkatleri üzerine çekti! İhanet iddialarının ardından Kadir Doğulu’dan boşanacak mı?

Bu skandalın ardından yakaladıkları popülerliği fırsata çevirip reklam ücretlerini de 10 milyon TL'ye çıkarttıkları konuşulan ünlü çift, kısa süre önce yeni bir kriz yaşamıştı.

Derin sırt dekoltesiyle göz kamaştıran Neslihan Atagül tüm dikkatleri üzerine çekti! İhanet iddialarının ardından Kadir Doğulu’dan boşanacak mı?

BOŞANMA KARARI ALDI

İddiaya göre; geçtiğimiz gece kız arkadaşlarıyla görüntülenen Neslihan Atagül, gittikleri mekanda gözyaşlarına boğulmuştu.

Derin sırt dekoltesiyle göz kamaştıran Neslihan Atagül tüm dikkatleri üzerine çekti! İhanet iddialarının ardından Kadir Doğulu’dan boşanacak mı?

Hatta bir ara parmağındaki yüzüğü yere fırlattığı iddia edilen Neslihan Atagül'ü kız arkadaşları güçlükle sakinleştirmiş.

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