Giriş Tarihi: 03.06.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 10:48

Derin sırt dekoltesiyle göz kamaştıran Neslihan Atagül tüm dikkatleri üzerine çekti! İhanet iddialarının ardından Kadir Doğulu’dan boşanacak mı?

Magazin gündeminin gözde çifti Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında evlenmişti. 30 yaşındaki güzel oyuncu Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'nun şok görüntülerinin ardından çıkan "Eşinin başka kadınla ilişkisini bildiği halde susuyor dedikodularına kulak tıkamıştı... Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki skandal görüntülerinin ardından eşine sahip çıkan Neslihan Atagül, iddiaya göre geçtiğimiz gece bir mekanda gözyaşlarına boğulmuştu. Güzel oyuncu, öfkeli bir şekilde evlilik alyansını da yere fırlatmıştı. İddiaların ardından Atagül "Yazılanlar, çizilenler doğru değil. Biz gayet iyiyiz. Keyfimiz yerinde" dedi.