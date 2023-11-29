Giriş Tarihi: 29.11.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 11:12

Dilan Polat soruşturmasına dahil olan şampiyonlar ligi fenomenlerinden Eylül Öztürk sessizliğini bozdu: Sona yaklaşıyoruz!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat'ın 2019 yılında "şampiyonlar ligi" açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcısı tarafından, soruşturma kapsamında fotoğraftaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı talep edildi. Polatların ardından adı kara para aklama suçlamalarıyla anılan ve yurt dışına bu yüzden kaçtığı iddia edilen, kısa sürede yüklü bir servete sahip olduğu konuşulan Eylül Öztürk, soruşturmaya dahil olduğu haberinden sonra sessizliği bozdu... Fenomen Eylül Öztürk yurt dışı yasağına dahil edildiğini öğrendiği gelişme sonrası adeta alay etti. "Demek ki sona yaklaşıyor" diyen Eylül Öztürk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak?" diye sorunca eleştirilerin odağı oldu...