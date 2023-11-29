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Haberler Galeri Dilan Polat soruşturmasına dahil olan şampiyonlar ligi fenomenlerinden Eylül Öztürk sessizliğini bozdu: Sona yaklaşıyoruz!
Giriş Tarihi: 29.11.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 11:12

Dilan Polat soruşturmasına dahil olan şampiyonlar ligi fenomenlerinden Eylül Öztürk sessizliğini bozdu: Sona yaklaşıyoruz!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat'ın 2019 yılında "şampiyonlar ligi" açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcısı tarafından, soruşturma kapsamında fotoğraftaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı talep edildi. Polatların ardından adı kara para aklama suçlamalarıyla anılan ve yurt dışına bu yüzden kaçtığı iddia edilen, kısa sürede yüklü bir servete sahip olduğu konuşulan Eylül Öztürk, soruşturmaya dahil olduğu haberinden sonra sessizliği bozdu... Fenomen Eylül Öztürk yurt dışı yasağına dahil edildiğini öğrendiği gelişme sonrası adeta alay etti. "Demek ki sona yaklaşıyor" diyen Eylül Öztürk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak?" diye sorunca eleştirilerin odağı oldu...

Dilan Polat soruşturmasına dahil olan şampiyonlar ligi fenomenlerinden Eylül Öztürk sessizliğini bozdu: Sona yaklaşıyoruz!

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ardından gösterişli hayatıyla gündem olan fenomen Eylül Öztürk'e beraberindeki birçok isimle yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Eylül Öztürk'ün konuya ilişkin açıklaması ise "Pişkinliğin böylesi" dedirtecek türden oldu!

Dilan Polat soruşturmasına dahil olan şampiyonlar ligi fenomenlerinden Eylül Öztürk sessizliğini bozdu: Sona yaklaşıyoruz!

Polatların ardından adı kara para aklama suçlamalarıyla anılan ve yurt dışına bu yüzden kaçtığı iddia edilen, kısa sürede yüklü bir servete sahip olduğu konuşulan Eylül Öztürk, soruşturmaya dahil olduğu haberinden sonra sessizliği bozdu...

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Dilan Polat soruşturmasına dahil olan şampiyonlar ligi fenomenlerinden Eylül Öztürk sessizliğini bozdu: Sona yaklaşıyoruz!

ŞAMPİYONLAR LİGİ FOTOĞRAFINDAKİ FENOMENLERE SORUŞTURMA

Ayrıca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat'ın 2019 yılında "şampiyonlar ligi" açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Dilan Polat soruşturmasına dahil olan şampiyonlar ligi fenomenlerinden Eylül Öztürk sessizliğini bozdu: Sona yaklaşıyoruz!

Cumhuriyet savcısı tarafından, soruşturma kapsamında fotoğraftaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı talep edildi.

Dilan Polat soruşturmasına dahil olan şampiyonlar ligi fenomenlerinden Eylül Öztürk sessizliğini bozdu: Sona yaklaşıyoruz!

Cumhuriyet savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fotoğrafta bulunan Eylül Öztürk Özkan, Barış Kenan Özkan, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz-Merve Korkut, Tolunay-İleyda Topal, Ömer-Tuğba Bağ çiftlerinin de aralarında olduğu fenomenlerin kimlik tespitinin yapılarak İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nden yurt dışına çıkış yasağı talep edildi.

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