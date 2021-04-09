Doğum sonrası formuna kavuşan Cansu Tosun dans şovu ile büyüledi! Fit anne Cansu Tosun...

Bazı ünlülerin evlilikleri sanat camiasında gıpta ediliyor, hayranları tarafından parmakla gösteriliyor. O gözde çiftlerden biri de Erkan Kolçak Köstendil ve kendisi gibi oyuncu olan Cansu Tosun. 2018 yılında dünyaevine giren Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, geçtiğimiz yıl ilk oğulları Marsel'i kucaklarına almıştı. Doğum kilolarından hızla kurtulan Cansu Tosun fit hali göz doldururken dans şovu ile büyüledi. Oyunculuğunun yanı sıra danstaki yeteneğini de sergileyen Cansu Tosun ilgi odağı oldu. İşte oyuncu Cansu Tosun'un dans şovu...