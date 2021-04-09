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Haberler Galeri Doğum sonrası formuna kavuşan Cansu Tosun dans şovu ile büyüledi! Fit anne Cansu Tosun...
Giriş Tarihi: 09.04.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 13:30

Doğum sonrası formuna kavuşan ile büyüledi! Fit anne Cansu Tosun...

Bazı ünlülerin evlilikleri sanat camiasında gıpta ediliyor, hayranları tarafından parmakla gösteriliyor. O gözde çiftlerden biri de ve kendisi gibi oyuncu olan . 2018 yılında dünyaevine giren ve Cansu Tosun, geçtiğimiz yıl ilk oğulları 'i kucaklarına almıştı. Doğum kilolarından hızla kurtulan göz doldururken ile büyüledi. Oyunculuğunun yanı sıra danstaki yeteneğini de sergileyen Cansu Tosun ilgi odağı oldu. İşte oyuncu ...

Doğum sonrası formuna kavuşan Cansu Tosun dans şovu ile büyüledi! Fit anne Cansu Tosun...

Bazı ünlülerin evlilikleri sanat camiasında gıpta ediliyor, hayranları tarafından parmakla gösteriliyor. O gözde çiftlerden biri de ve kendisi gibi oyuncu olan .

Doğum sonrası formuna kavuşan Cansu Tosun dans şovu ile büyüledi! Fit anne Cansu Tosun...

2018 yılında dünyaevine giren ve , geçtiğimiz yıl ilk oğulları 'i kucaklarına almıştı.

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Doğum sonrası formuna kavuşan Cansu Tosun dans şovu ile büyüledi! Fit anne Cansu Tosun...

Doğum kilolarından hızla kurtulan fit hali göz doldururken ile büyüledi.

Doğum sonrası formuna kavuşan Cansu Tosun dans şovu ile büyüledi! Fit anne Cansu Tosun...

Oyunculuğunun yanı sıra danstaki yeteneğini de sergileyen ilgi odağı oldu.

Doğum sonrası formuna kavuşan Cansu Tosun dans şovu ile büyüledi! Fit anne Cansu Tosun...

doğum sonrası yıllardır devam ettiği dans derslerine geri döndü.

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