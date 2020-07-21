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dizisinin iki yakışıklı oyuncusu ve yıllar sonra bir araya geldi!

Yayınlandığı dönem büyük bir ilgili ile izlenen dizisinin oyuncuları ile yıllar sonra bir araya geldi ve sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Normalleşme sürecinin ardından pek çok ünlü isim kendisini tatil beldelerine attı. hesaplarından tatillerine dair paylaşımlar yapan isimler arasına oyuncu Devrim Nas da katıldı. Doktorlar dizisinde birlikte oynadığı Bekir Aksoy ile bir araya gelen Devrim Nas, o ana dair bir fotoğrafını hesabından paylaştı ve altına da şu notu düştü: "Doktorlar bizim için çok kıymetli bir iş ama bizim dostluğumuz bunun dışında otuz yıla uzanıyor" Bekir Aksoy ve Devrim Nas'ı yıllar sonra bir arada gören takipçileri iki yakışıklı oyuncunun yaşını merak etti. İşte Aksoy ve Nas'ın yaşları…

Giriş Tarihi: 21.07.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 14:10
Doktorlar dizisinin iki yakışıklı oyuncusu Bekir Aksoy ve Devrim Nas yıllar sonra bir araya geldi!

Yayınlandığı dönem büyük bir ilgili ile izlenen dizisinin oyuncuları ile yıllar sonra bir araya geldi ve sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Normalleşme sürecinin ardından pek çok ünlü isim kendisini tatil beldelerine attı. hesaplarından tatillerine dair paylaşımlar yapan isimler arasına oyuncu Devrim Nas da katıldı. Doktorlar dizisinde birlikte oynadığı Bekir Aksoy ile bir araya gelen Devrim Nas, o ana dair bir fotoğrafını hesabından paylaştı ve altına da şu notu düştü: "Doktorlar bizim için çok kıymetli bir iş ama bizim dostluğumuz bunun dışında otuz yıla uzanıyor" Bekir Aksoy ve Devrim Nas'ı yıllar sonra bir arada gören takipçileri iki yakışıklı oyuncunun yaşını merak etti. İşte Aksoy ve Nas'ın yaşları…

Diğer ünlü isimlerin de yaşları...

Doktorlar dizisinin iki yakışıklı oyuncusu Bekir Aksoy ve Devrim Nas yıllar sonra bir araya geldi!

SONGÜL KARLI

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Doktorlar dizisinin iki yakışıklı oyuncusu Bekir Aksoy ve Devrim Nas yıllar sonra bir araya geldi!

SONGÜL KARLI

15 Eylül 1973

Doktorlar dizisinin iki yakışıklı oyuncusu Bekir Aksoy ve Devrim Nas yıllar sonra bir araya geldi!

PINAR ALTUĞ

Doktorlar dizisinin iki yakışıklı oyuncusu Bekir Aksoy ve Devrim Nas yıllar sonra bir araya geldi!

PINAR ALTUĞ

2 Eylül 1974

Doktorlar dizisinin iki yakışıklı oyuncusu Bekir Aksoy ve Devrim Nas yıllar sonra bir araya geldi!

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Doktorlar dizisinin iki yakışıklı oyuncusu Bekir Aksoy ve Devrim Nas yıllar sonra bir araya geldi!

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31 Ekim 1973

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