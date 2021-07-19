Doktorlar dizisinin iki yakışıklı oyuncusu Bekir Aksoy ve Devrim Nas yıllar sonra bir araya geldi!

Yayınlandığı dönem büyük bir ilgili ile izlenen Doktorlar dizisinin oyuncuları Bekir Aksoy ile Devrim Nas yıllar sonra bir araya geldi ve sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Normalleşme sürecinin ardından pek çok ünlü isim kendisini tatil beldelerine attı. Sosyal medya hesaplarından tatillerine dair paylaşımlar yapan isimler arasına oyuncu Devrim Nas da katıldı. Doktorlar dizisinde birlikte oynadığı Bekir Aksoy ile bir araya gelen Devrim Nas, o ana dair bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bekir Aksoy ve Devrim Nas'ı yıllar sonra bir arada gören takipçileri iki yakışıklı oyuncunun yaşını merak etti. İşte Aksoy ve Nas'ın yaşları…