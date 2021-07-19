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Haberler Galeri Doktorlar dizisinin iki yakışıklı oyuncusu Bekir Aksoy ve Devrim Nas yıllar sonra bir araya geldi!
Giriş Tarihi: 19.07.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 11:08

Doktorlar dizisinin iki yakışıklı oyuncusu Bekir Aksoy ve Devrim Nas yıllar sonra bir araya geldi!

Yayınlandığı dönem büyük bir ilgili ile izlenen Doktorlar dizisinin oyuncuları Bekir Aksoy ile Devrim Nas yıllar sonra bir araya geldi ve sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Normalleşme sürecinin ardından pek çok ünlü isim kendisini tatil beldelerine attı. Sosyal medya hesaplarından tatillerine dair paylaşımlar yapan isimler arasına oyuncu Devrim Nas da katıldı. Doktorlar dizisinde birlikte oynadığı Bekir Aksoy ile bir araya gelen Devrim Nas, o ana dair bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bekir Aksoy ve Devrim Nas'ı yıllar sonra bir arada gören takipçileri iki yakışıklı oyuncunun yaşını merak etti. İşte Aksoy ve Nas'ın yaşları…

Doktorlar dizisinin iki yakışıklı oyuncusu Bekir Aksoy ve Devrim Nas yıllar sonra bir araya geldi!

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinin Doktor Arslan'ı Devrim Nas ve Doktor Suat'ı Bekir Aksoy, tekrar bir araya geldi. Dizinin bitmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen arkadaşlıkları sürdüren ikilinin değişimi de gözlerden kaçmadı.

Doktorlar dizisinin iki yakışıklı oyuncusu Bekir Aksoy ve Devrim Nas yıllar sonra bir araya geldi!

Tatili aileleriyle birlikte geçiren Doktorlar dizisinin oyuncuları Devrim Nas ile Bekir Aksoy, sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaştı.

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Doktorlar dizisinin iki yakışıklı oyuncusu Bekir Aksoy ve Devrim Nas yıllar sonra bir araya geldi!

BEĞENİ YAĞMURU

İkilinin yıllar içindeki değişimi görenleri dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflara binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Doktorlar dizisinin iki yakışıklı oyuncusu Bekir Aksoy ve Devrim Nas yıllar sonra bir araya geldi!

10 YIL ÖNCE FİNAL YAPMIŞTI

10 yıl önce final yapan Doktorlar dizisinde, Devrim Nas 'Doktor Arslan'a Bekir Aksoy ise 'Doktor Suat' karakterine hayat vermişti.

Doktorlar dizisinin iki yakışıklı oyuncusu Bekir Aksoy ve Devrim Nas yıllar sonra bir araya geldi!

İŞTE BEKİR AKSOY İLE DEVRİM NAS'IN ÇOK KONUŞULAN PAYLAŞIMI!

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