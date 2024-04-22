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Haberler Galeri "Dudağımla pipet bile tutamıyorum" demişti! Şarkıcı Lara tam bir estetik harikası oldu! Son hali 'Yok artık' dedirtti
Giriş Tarihi: 22.04.2024 06:59

"Dudağımla pipet bile tutamıyorum" demişti! Şarkıcı Lara tam bir estetik harikası oldu! Son hali 'Yok artık' dedirtti

"Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla tanınan 43 yaşındaki şarkıcı Lara tepeden tırnağa değişti. Lara, geçtiğimiz aylarda İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile dünya evine girmişti. Tam bir estetik harikası olarak hayranlarının karşısına çıkan Lara, 10 yılda 40 kilo verdi. Cüretkar paylaşımlarıyla Instagram'da da adından söz ettiren Lara geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

Dudağımla pipet bile tutamıyorum demişti! Şarkıcı Lara tam bir estetik harikası oldu! Son hali ’Yok artık’ dedirtti

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, son haliyle şaşkına çevirdi. 'Lara' lakaplı Fatma Nur Ergüder, estetik müdahalelerle bambaşka biri oldu.

Dudağımla pipet bile tutamıyorum demişti! Şarkıcı Lara tam bir estetik harikası oldu! Son hali ’Yok artık’ dedirtti

Lara, estetikle dudaklarını küçülttürmüştü. Gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen Lara, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" ifadelerini kullanmıştı.

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Dudağımla pipet bile tutamıyorum demişti! Şarkıcı Lara tam bir estetik harikası oldu! Son hali ’Yok artık’ dedirtti

Lara, geçtiğimiz ay estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı.

Dudağımla pipet bile tutamıyorum demişti! Şarkıcı Lara tam bir estetik harikası oldu! Son hali ’Yok artık’ dedirtti

"SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ" DEMİŞTİ

Pek çok ünlü dudaklarının daha dolgun gözükmesi için çaba harcarken, Lara aksine dudaklarını küçülttürmüştü.

Dudağımla pipet bile tutamıyorum demişti! Şarkıcı Lara tam bir estetik harikası oldu! Son hali ’Yok artık’ dedirtti

Ünlü şarkıcı, ameliyat sonrasında, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yapmıştı.

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