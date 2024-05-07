Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:34
"Dudağımla pipet bile tutamıyorum" demişti! Şarkıcı Lara tam bir estetik harikası oldu! Son hali 'Yok artık' dedirtti
"Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla tanınan 43 yaşındaki şarkıcı Lara tepeden tırnağa değişti. Lara, geçtiğimiz aylarda İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile dünya evine girmişti. Tam bir estetik harikası olarak hayranlarının karşısına çıkan Lara, 10 yılda 40 kilo verdi. Cüretkar paylaşımlarıyla Instagram'da da adından söz ettiren Lara geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.