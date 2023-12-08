Giriş Tarihi: 08.12.2023 07:36

Dudaktan Kalbe'nin Melek'i güzeller güzeli bir genç kız oldu! Leylifer Kızgınyürek'i görenler tanıyamıyor!

Bir döneme damga vuran 'Dudaktan Kalbe' dizisinin çocuk oyuncusu Leylifer Kızgınyürek yıllar sonra ortaya çıktı. Burak Hakkı ve Aslı Tandoğan'ın başrollerini paylaştığı "Dudaktan Kalbe" dizisinde 'Melek' karakteriyle tanınan Leylifer Kızgınyürek, güzeller güzel bir genç kız oldu. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Leylifer Kızgınyürek, İzmir'de ailesiyle yaşıyor. Lisede hazırlık okuyan Kızgınyürek, İngilizce ve İspanyolca eğitim alıyor. Gelecekte üniversite eğitimini Amerika'da sürdürmeyi planlayan Kızgınyürek, oyunculuğa da devam etmek istiyor. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın değişimi …