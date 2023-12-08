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Haberler Galeri Dudaktan Kalbe'nin Melek'i güzeller güzeli bir genç kız oldu! Leylifer Kızgınyürek'i görenler tanıyamıyor!
Giriş Tarihi: 08.12.2023 07:36

Dudaktan Kalbe'nin Melek'i güzeller güzeli bir genç kız oldu! Leylifer Kızgınyürek'i görenler tanıyamıyor!

Bir döneme damga vuran 'Dudaktan Kalbe' dizisinin çocuk oyuncusu Leylifer Kızgınyürek yıllar sonra ortaya çıktı. Burak Hakkı ve Aslı Tandoğan'ın başrollerini paylaştığı "Dudaktan Kalbe" dizisinde 'Melek' karakteriyle tanınan Leylifer Kızgınyürek, güzeller güzel bir genç kız oldu. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Leylifer Kızgınyürek, İzmir'de ailesiyle yaşıyor. Lisede hazırlık okuyan Kızgınyürek, İngilizce ve İspanyolca eğitim alıyor. Gelecekte üniversite eğitimini Amerika'da sürdürmeyi planlayan Kızgınyürek, oyunculuğa da devam etmek istiyor. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın değişimi …

Dudaktan Kalbe’nin Melek’i güzeller güzeli bir genç kız oldu! Leylifer Kızgınyürek’i görenler tanıyamıyor!

2007 - 2009 yılları arasında yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisinin mavi gözlü Melek'i büyüdü.

Dudaktan Kalbe’nin Melek’i güzeller güzeli bir genç kız oldu! Leylifer Kızgınyürek’i görenler tanıyamıyor!

Burak Hakkı ve Aslı Tandoğan'ın başrollerini paylaştığı "Dudaktan Kalbe" dizisinde 'Melek' karakteriyle tanınan Leylifer Kızgınyürek büyüdü.

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Dudaktan Kalbe’nin Melek’i güzeller güzeli bir genç kız oldu! Leylifer Kızgınyürek’i görenler tanıyamıyor!

Bir döneme damga vuran 'Dudaktan Kalbe' dizisinin çocuk oyuncusu Leylifer Kızgınyürek artık genç bir kız oldu.

Dudaktan Kalbe’nin Melek’i güzeller güzeli bir genç kız oldu! Leylifer Kızgınyürek’i görenler tanıyamıyor!

İzmir'de ailesi yaşayan ve lisede hazırlık okuyan Kızgınyürek, İngilizce ve İspanyolca eğitim alıyor.

Dudaktan Kalbe’nin Melek’i güzeller güzeli bir genç kız oldu! Leylifer Kızgınyürek’i görenler tanıyamıyor!

Gelecekte üniversite eğitimini Amerika'da sürdürmeyi planlayan Kızgınyürek, oyunculuğa da devam etmek istiyor.

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