Giriş Tarihi: 07.06.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
09:35
Duyanlar çok şaşırıyor! Kızılcık Şerbeti’nin ‘Zülkar’ı ünlü oyuncunun kardeşi çıktı!
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlara geliyor. 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Zülkar' karakterine hayat veren Bahtiyar Memili, ünlü oyuncu ile kardeş çıktı. Duyanlar çok şaşırdı. İşte Zülkar'ın gerçek hayattaki abisi…