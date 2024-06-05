Giriş Tarihi: 05.06.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
18:18
Ebru Gündeş'in büyük aşkıydı! Ebru Gündeş’in eski aşkı Berke Hürcan'ın son haline bakın! "Zaman durmuş gibi"
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in Fırtınalar şarkısı 90'lı yıllara damgasını vurmuştu. Şarkı kadar en az klibi de ses getirmişti. Klipte Ebru Gündeş ile aşk yaşayan model ise uzun saçlarıyla hafızalara kazınmıştı. Tarzıyla genç kızları peşinden sürükleyen yakışıklı manken Berke Hürcan'ın son hali ortaya çıktı. 1993'te Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen ve şimdilerde 50 yaşında olan Berke Hürcan yıllara meydan okuyor. İşte Berke Hürcan'ın son hali...