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  • Ebru Gündeş’in gözlerden uzak olan kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenler… Kimse bilmiyordu!

’in gözlerden uzak olan kız kardeşi ’yı görenler… Kimse bilmiyordu!

Ünlü şarkıcı 'in sır gibi sakladığı bir kız kardeşinin olduğunu biliyor musunuz? Remzi Gündeş, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleşmiş ve o evlilikten bir kız çocuğu sahibi olmuş. Ebru Gündeş babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşinin adını hiç anmıyor. Ebru Gündeş kız kardeşi ile görüşmüyor. Çorlu'daki bir ilaç firmasının laboratuvar bölümünde kalite kontrol uzmanı olarak çalışan Aslıhan Gündeş Akça ablasıyla birçok kez iletişim kurmaya çalışmış fakat Ebru Gündeş herkesten sakladığı kız kardeşinin mesajlarına da bugüne kadar hiç yanıt vermemiş. Ebru Gündeş'in görüşmediği kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler çok şaşırıyor. Aslıhan Gündeş Akça'nın ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliği dikkat çekiyor. İşte merak edenler için Ebru Güneş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

Giriş Tarihi: 29.10.2019 07:47 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 07:58
Ebru Gündeş’in gözlerden uzak olan kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenler… Kimse bilmiyordu!

yıllar sonra ortaya çıkan kız kardeşi herkesi şaşkına çevirdi. Ebru Gündeş'in kimsenin bilmediği bir kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikten otuzlu yaşlarda bir kızının daha olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Ebru Gündeş'in adında bir kız kardeşi olduğunu biliyor musunuz? Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmüyor. Aslıhan Gündeş Akça ablası Ebru Gündeş ile görüşmek istemiş, sosyal medya aracılığı ile Ebru Gündeş'e birçok mesaj atmış ama Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmemiş mesajlarına da hiçbir zaman cevap vermemiş. İşte Ebru Gündeş'in kız kardeşi ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

Ebru Gündeş’in gözlerden uzak olan kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenler… Kimse bilmiyordu!

NAZAN ŞORAY VE TÜRKAN ŞORAY

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Ebru Gündeş’in gözlerden uzak olan kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenler… Kimse bilmiyordu!

NAZAN ŞORAY, FİGEN ÇEVİK GEZER, TÜRKAN ŞORAY

Ebru Gündeş’in gözlerden uzak olan kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenler… Kimse bilmiyordu!

NESLİHAN ATAGÜL

Ebru Gündeş’in gözlerden uzak olan kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenler… Kimse bilmiyordu!

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

Ebru Gündeş’in gözlerden uzak olan kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenler… Kimse bilmiyordu!

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

Ebru Gündeş’in gözlerden uzak olan kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenler… Kimse bilmiyordu!

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

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