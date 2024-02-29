Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
11:37
Ebru Gündeş'in yeni kocası Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabak'tan olay açıklama! Eski karısını kandırarak boşanmıştı...
Daha önce Reza Zarrap ile evliliği Hadise yüzünden biten şarkıcı Ebru Gündeş ile kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir'in ilişkisinin yasak aşk olarak başladığı iddia edilmişti. Ancak Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, Dubai'de evlendi. Ebru Gündeş'in düğünden görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı. Ünlü şarkıcının düğün konvoyu da kameralara yansımıştı. Dubai'de Ebru Gündeş ile evlen iş insanı Murat Osman Özdemir'in kandırarak boşandığı eski eşinden açıklama geldi.