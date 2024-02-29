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Haberler Galeri Ebru Gündeş'in yeni kocası Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabak'tan olay açıklama! Eski karısını kandırarak boşanmıştı...
Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:37

Ebru Gündeş'in yeni kocası Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabak'tan olay açıklama! Eski karısını kandırarak boşanmıştı...

Daha önce Reza Zarrap ile evliliği Hadise yüzünden biten şarkıcı Ebru Gündeş ile kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir'in ilişkisinin yasak aşk olarak başladığı iddia edilmişti. Ancak Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, Dubai'de evlendi. Ebru Gündeş'in düğünden görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı. Ünlü şarkıcının düğün konvoyu da kameralara yansımıştı. Dubai'de Ebru Gündeş ile evlen iş insanı Murat Osman Özdemir'in kandırarak boşandığı eski eşinden açıklama geldi.

Ebru Gündeş’in yeni kocası Murat Özdemir’in eski eşi Selin Kabak’tan olay açıklama! Eski karısını kandırarak boşanmıştı...

2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Özdemir ile yeni bir ilişkiye yelken açan Ebru Gündeş, ilişkisini evlilikle taçlandırdı. 4. kez nikah masasına oturan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çiftinden düğün sonrası paylaşım yaparak evlilik iddialarını doğruladı. Kinayeli gönderme yapan Selin Kabak ise Posta'ya açıklama yaptı.

Ebru Gündeş’in yeni kocası Murat Özdemir’in eski eşi Selin Kabak’tan olay açıklama! Eski karısını kandırarak boşanmıştı...

İlk evliliğini 1990 yılında Hamdi Vardar ile yapan Ebru Gündeş'in bu evliliği çok kısa sürmüş, ikili üç yıl sonra boşanmıştı. 49 yaşındaki sanatçı ikinci evliliğini 2002 yılında Ömer Durak ile yapmış ancak çift bir yıl sonra ayrılık kararı almıştı.

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Ebru Gündeş’in yeni kocası Murat Özdemir’in eski eşi Selin Kabak’tan olay açıklama! Eski karısını kandırarak boşanmıştı...

Ebru Gündeş üçüncü evliliğini ise 2010 yılında Reza Zarrab ile yapmış, ikilinin 15 Ekim 2011'de Alara adında bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ebru Gündeş ile Reza Zarrab 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Ebru Gündeş’in yeni kocası Murat Özdemir’in eski eşi Selin Kabak’tan olay açıklama! Eski karısını kandırarak boşanmıştı...

12 YAŞ FARK!
Başından üç evlilik geçen Ebru Gündeş'in, 2023'ün Aralık ayında 37 yaşındaki Murat Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Çiftin arasındaki 12 yaş fark ise gündem olmuştu.

Ebru Gündeş’in yeni kocası Murat Özdemir’in eski eşi Selin Kabak’tan olay açıklama! Eski karısını kandırarak boşanmıştı...

EŞİNDEN BOŞANDIKTAN SONRA SEVGİLİ OLDULAR' İDDİASI
İki yıl önce arkadaş ortamında tanışan ve o dönem Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir'in eşinden boşanır boşanmaz Ebru Gündeş'e gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti.

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