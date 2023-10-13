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Haberler Galeri Ebru Şancı'dan 66'lık damat adayı Mehmet Ali Erbil'e şok sözler: Hasta bakıcıya maaş vereceğine genç sevgili buldu!
Giriş Tarihi: 13.10.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 10:56

Ebru Şancı'dan 66'lık damat adayı Mehmet Ali Erbil'e şok sözler: Hasta bakıcıya maaş vereceğine genç sevgili buldu!

66 yaşında yeniden damat olma hayalleri kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinin pahalı istekleri karşısında bezdiği haberleri geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş. Öyle ki Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın kendisinden ev istemesiyle ilişkiye nokta koyduğu iddia edilmişti. Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan'ın ayrılığı kısa sürmüş çift el ele görüntülenmişti. Magazin kulislerini çalkalayan aşka bir yorumda Ebru Şancı'dan geldi. Ebru Şancı, kızı yaşında biriyle ilişki yaşayan, 66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil'i şok sözlerle eleştirdi.

Ebru Şancı’dan 66’lık damat adayı Mehmet Ali Erbil’e şok sözler: Hasta bakıcıya maaş vereceğine genç sevgili buldu!

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapan Mehmet Ali Erbil, yaş farkı nedeniyle oldukça eleştirilmişti. Çocuklarının da bu evliliğe karşı çıktığı konuşulan Mehmet Ali Erbil'e bir yorum da eski manken Ebru Şancı'dan geldi.

Ebru Şancı’dan 66’lık damat adayı Mehmet Ali Erbil’e şok sözler: Hasta bakıcıya maaş vereceğine genç sevgili buldu!

Mehmet Ali Erbil'in, evlenme hazırlığı yaptığı, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı iddia edilmiş ayrılık sebebi olarak da genç kadının evlilik hediyesi olarak ev istemesi gösterilmişti...

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Ebru Şancı’dan 66’lık damat adayı Mehmet Ali Erbil’e şok sözler: Hasta bakıcıya maaş vereceğine genç sevgili buldu!

Gülseren Ceylan ise ilişkileri hakkında "En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden de ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok. Evlilik sözleşmesi de istemiyor. Onun kararına saygı duyuyorum. Ayrılık konusuna gelince de evet her çift gibi kavga ettik ve 4 saatlik bir ayrılığımız oldu. Ben evden gittim, o da fotoğrafımızı sildi ve sonrasında barıştık." demişti.

Ebru Şancı’dan 66’lık damat adayı Mehmet Ali Erbil’e şok sözler: Hasta bakıcıya maaş vereceğine genç sevgili buldu!

Magazin kulislerini çalkalayan aşka bir yorumda Ebru Şancı'dan geldi.

Ebru Şancı’dan 66’lık damat adayı Mehmet Ali Erbil’e şok sözler: Hasta bakıcıya maaş vereceğine genç sevgili buldu!

Ebru Şancı, kızı yaşında biriyle ilişki yaşayan, 66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil'i şok sözlerle eleştirdi.

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