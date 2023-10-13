Ebru Şancı’dan 66’lık damat adayı Mehmet Ali Erbil’e şok sözler: Hasta bakıcıya maaş vereceğine genç sevgili buldu!

66 yaşında yeniden damat olma hayalleri kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinin pahalı istekleri karşısında bezdiği haberleri geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş. Öyle ki Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın kendisinden ev istemesiyle ilişkiye nokta koyduğu iddia edilmişti. Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan'ın ayrılığı kısa sürmüş çift el ele görüntülenmişti. Magazin kulislerini çalkalayan aşka bir yorumda Ebru Şancı'dan geldi. Ebru Şancı, kızı yaşında biriyle ilişki yaşayan, 66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil'i şok sözlerle eleştirdi.