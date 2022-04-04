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Haberler Galeri Ekmek Teknesi'nde Fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızlarıydılar! Jale, Sonnur, Songül ve Sonay'ı bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 04.04.2022 07:16 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 07:16

Ekmek Teknesi'nde Fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızlarıydılar! Jale, Sonnur, Songül ve Sonay'ı bir de şimdi görün!

Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını yazdıran Ekmek Teknesi'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor? Fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızları olarak tanıdık Jale, Sonnur, Songül ve Sonay'ı... Efsane bir dizi olmasının yanında Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı. Sinemamızın duayen isimleri Savaş Dinçel (Nusret), Sermin Hürmeriç (Ayhan) ,Kadir Çöpdemir (Kirli) ,Peker Açıkalın (Cengiz) ,Mehtap Bayri (Mehbare) gibi oyuncuların yanı sıra genç yetenekler de ortaya çıktı. Esin Civangil de bu genç oyunculardan biriydi. Jale karakteriyle çok sevildi. 'Lan Jale' repliği dillere dolandı. Ekmek Teknesi'nin jale'si Esin Civangil, Sonnur'u Arzu Oş, Songül'ü Ekin Türkmen ve Sonay'ı Melike Güner'i yıllar değiştiremedi... İşte Ekmek Teknesi'nin güzelleri Jale, Sonnur, Songül ve Sonay'ın son halleri...

Ekmek Teknesi’nde Fırıncı Nusret Baba’nın güzel kızlarıydılar! Jale, Sonnur, Songül ve Sonay’ı bir de şimdi görün!

Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını yazdıran Ekmek Teknesi'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi’nde Fırıncı Nusret Baba’nın güzel kızlarıydılar! Jale, Sonnur, Songül ve Sonay’ı bir de şimdi görün!

Efsane bir dizi olmasının yanında Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı. Sinemamızın duayen isimleri Savaş Dinçel (Nusret), Sermin Hürmeriç (Ayhan) ,Kadir Çöpdemir (Kirli) ,Peker Açıkalın (Cengiz) ,Mehtap Bayri (Mehbare) gibi oyuncuların yanı sıra genç yetenekler de ortaya çıktı.

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Ekmek Teknesi’nde Fırıncı Nusret Baba’nın güzel kızlarıydılar! Jale, Sonnur, Songül ve Sonay’ı bir de şimdi görün!

Fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızları olarak tanıdık Jale, Sonnur, Songül ve Sonay'ı...

Ekmek Teknesi’nde Fırıncı Nusret Baba’nın güzel kızlarıydılar! Jale, Sonnur, Songül ve Sonay’ı bir de şimdi görün!

Esin Civangil de bu genç oyunculardan biriydi.

Ekmek Teknesi’nde Fırıncı Nusret Baba’nın güzel kızlarıydılar! Jale, Sonnur, Songül ve Sonay’ı bir de şimdi görün!

Jale karakteriyle çok sevildi. 'Lan Jale' repliği dillere dolandı. Ekmek Teknesi'nin jale'si Esin Civangil, Sonnur'u Arzu Oş, Songül'ü Ekin Türkmen ve Sonay'ı Melike Güner'i yıllar değiştiremedi...

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