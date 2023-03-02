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Haberler Galeri Elleriyle kurdu! Kendini yardıma adayan Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu!
Giriş Tarihi: 02.03.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 09:48

Elleriyle kurdu! Kendini yardıma adayan Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu!

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem felaketlerinin ardından afet bölgesine koşan ve yardım çalışmalarında görev alan Gamze Özçelik ve ekibi depremzedeler için seferber oldu. "Umuda Koşanlar Derneği" ile yardıma muhtaç olanlara el uzatmaya devam eden Gamze Özçelik alkışlanacak bir işe daha imza attı. Derneğin Instagram hesabında önceki gün Özçelik'in çadır kurarken çekilmiş fotoğrafları şu notla yayınlandı: "Çadır kurulumlarının yanında erzak, hijyen paketi, oyuncak ve battaniye dağıtımlarımız sürüyor."

Elleriyle kurdu! Kendini yardıma adayan Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaşanan deprem felaketi sonrası herkes canla başla çalışırken Gamze Özçelik de afet bölgesinde kurucusu olduğu dernek ile depremzedelere yardım için seferber oldu.

Elleriyle kurdu! Kendini yardıma adayan Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu!

Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birlikte deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına devam ediyor.

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Elleriyle kurdu! Kendini yardıma adayan Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu!

Derneğin Instagram hesabında önceki gün Özçelik'in çadır kurarken çekilmiş fotoğrafları şu notla yayınlandı: "Çadır kurulumlarının yanında erzak, hijyen paketi, oyuncak ve battaniye dağıtımlarımız sürüyor."

Elleriyle kurdu! Kendini yardıma adayan Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu!

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ
Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, yüzyılın afetinin ilk gününden beri deprem bölgesinde görev alıyor. Özçelik, şimdi de konteyner kent yaptırmak için kolları sıvadı.

Kendini yardıma adayan Gamze Özçelik Hatay'da konteyner kent kuruyor | Video

Elleriyle kurdu! Kendini yardıma adayan Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu!

Kurucusu olduğu dernek ile yola çıkan, AFAD ile iş birliği yaparak çalışmalarına başlayan Özçelik, 100 adet konteyner yaptırıyor.

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