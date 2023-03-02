Giriş Tarihi: 02.03.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 09:48

Elleriyle kurdu! Kendini yardıma adayan Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu!

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem felaketlerinin ardından afet bölgesine koşan ve yardım çalışmalarında görev alan Gamze Özçelik ve ekibi depremzedeler için seferber oldu. "Umuda Koşanlar Derneği" ile yardıma muhtaç olanlara el uzatmaya devam eden Gamze Özçelik alkışlanacak bir işe daha imza attı. Derneğin Instagram hesabında önceki gün Özçelik'in çadır kurarken çekilmiş fotoğrafları şu notla yayınlandı: "Çadır kurulumlarının yanında erzak, hijyen paketi, oyuncak ve battaniye dağıtımlarımız sürüyor."