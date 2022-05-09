Giriş Tarihi: 09.05.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 16:39

Emine Ün'den 17 yaşındaki kızı Duru Kınay ile yeni poz! Duru güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı! Sosyal medya yıkıldı

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Emine Ün son olarak kızı Duru ile pozunu paylaştı. Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. Öte yandan 17 yaşındaki Duru'nun annesinin boyunu geçmesi de sosyal medya takipçilerinin yorumlarına yansıdı. İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ın son hali...